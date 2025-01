La Xunta apunta a la falta de rehabilitación como el principal factor de viviendas vacías en A Coruña

La Xunta sigue considerando que declarar A Coruña zona tensionada de mercado inmobliario no servirá de nada. El Gobierno local está más por la labor de generar más oferta, y por eso el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, comentó hoy que es necesario incentivar con ayudas fiscales a los propietarios de pisos para que los pongan en alquiler. Corgos reconoció que existe un número alto de viviendas vacías en A Coruña (en una de cada cuatro no hay nadie empadronado, según las estadísticas del INE de 2021) . "É unha cifra alta, pero hai que descontar as vivendas que non están en condicións de ser alugadas". Citó a la zona de Pescadería como un ejemplo de ello. "Hai moitas vivendas que están esa estadística de vivenda baleira que non poderían ser cupadas porque están en un estado semirruinoso".

Lo que necesitan es, a su juicio, una rehabilitación integral pero Corgos advirtió que los dueños de estos edificios en mal estado no podrán beneficiarse de las reducciones fiscales que ofrece la Xunta ofrecerá deducciones: "Estamos a faliar de vivendas que poden ser habitadas, que precisan un adecentamento para poñerse no mercado. Son medidas a curto prazo".

Las rehabilitaciones integrales, recordó, se incluyen en el Plan Rexurbe, que ha adquirido dos inmuebles, uno en San Andrés, y otro en María Pita. Se compraron hace dos años, pero todavía no se han reforzado. "Son proyectos a medio plazo", señaló el conselleiro.

Por su parte, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, declaró, sobre la declaración de zona tensionada que el PPdeG está "totalmente en contra" de la Ley Estatal de Vivienda y que, de hecho, la han recurrido en el Tribunal Constitucional. "Estamos en contra do intervencionismo no mercado da vivenda porque ten os efectos contrarios aos tensionados", reiteró.

Sin embargo, en cuanto reciban la solicitud por parte del Ayuntamiento, y una vez se hayan verificado todos los datos establecidos normativamente, se tramitará. "Nos acatamos a normativa". Tanto Allegue como Corgos participaron hoy en el Foro Construir Xuntos, en Palexco.

Solución conjunta

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, que había acudido al encuentro en calidad de delegado de la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) comentó que "esperamos que la Xxutna, que hasta ahora no se ha sentado con los municipios de Galicia, a raíz de esto actos lo haga y busque una solución conjunta".

En cuanto al problema de ha rehabilitación, recordó que se han tomado medidas en materia de ruinas y de subvenciones. "Van en la buena dirección", afirmó. Y añadió que tampoco tienen conocimiento del informe de impacto ambiental que es preciso para cambiar el PGOM y construir unas 520 viviendas. "El periodo de tramitación suele ser de un año o año y medio, pero como gran parte de esa tardanza se debe a los informes de la Xunta, pues no se tardará tanto en este caso" declaró.

Por último, sobre la declaración de zona tensionada, "los municipios estamos deseosos de poder tramitar esas medidas que incluye la Ley de Vuiveindas y loq ue queremos es que la Xunta no lo obstaculice"