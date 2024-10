O Ventorrillo, ¡qué arte tienes!

Las tercera jornada de las fiestas de O Ventorrillo dejó la programación más extensa y también algunos de los momentos más coloridos y divertidos. Durante más de 14 horas, desde las diez de la mañana hasta más allá de la una de la madrugada, no paró ni un segundo el jolgorio.



Uno de los momentos más esperados llegó a la una de la tarde, cuando las alumnas del grupo Triana demostraron su progreso con el dominio de las sevillanas. No faltaron ni los trajes de andaluza ni los ‘oles’ con los que acompañaron los vecinos. Sin tiempo para un respiro, la televisiva Aixa Romay salió a escena para protagonizar una muy animada sesión vermú, en la que se dejó ver el concejal de Cultura Gonzalo Castro.

La demostración de esgrima despertó la curiosidad de los vecinos | AAVV O Ventorrillo

Por la tarde también hubo tiempo para el flocore, pero esta vez gallego, a cargo del grupo de pandereteiras Vento Mareiro. El festival Son do Vento, con el rock de The Nunzia’s, llevó el barrio al clímax a pesar del cansancio. Para la jornada de cierre queda la esperada actuación, a partir de las 13.00 horas, de Manu Gómez y su New Orleans Band.



Para el público más tradicional y de bailoteo pachanguero queda el Dúo Maracaibo, un clásico de las fiestas de barrio que pondrá el broche.