Los vecinos siguen a la espera de las mejoras aprobadas en el parque de A Sardiñeira

A pesar de que su mejora fue aprobada en los presupuestos participativos del año pasado, las reformas del parque de A Sardiñeira todavía no se han llevado a cabo, algo que genera insatisfacción entre los vecinos de la zona y usuarios habituales de esta pequeña plaza, que entienden que no está en buenas condiciones. “Es una pena, porque es un parque pequeño que está en una zona muy recogida, alejada del paso de los coches, por lo que en ese sentido es ideal para que puedan jugar los niños sin que exista ningún tipo de peligro. El problema es que las condiciones en las que se encuentra no son las mejores”, explica Noemí González, vecina de la zona, que en los últimos días pidió soluciones a esta situación a través de las redes sociales.



“Cada vez que llueve tenemos un problema, porque, dos o tres días después, el suelo está impracticable a causa de la humedad. Se embarra tanto que no se puede pasar de una parte del parque a la otra”, añade González, que confirma que existe “falta de mantenimiento”. “En la zona de los columpios, el suelo de espuma que ponen para evitar que los niños se hagan daño se va deteriorando también a causa de la lluvia. Además, el espacio que hay está muy mal aprovechado para las cosas que podían poner”, lamenta al respecto.

De hecho, acondicionar ese espacio de juegos para los más pequeños es algo que figura literalmente en la petición realizada al Ayuntamiento a través de los presupuestos participativos del año pasado, y que resultó aprobada. “Solicitamos que se arregle la parte central del parque con un suelo acolchado y que pongan más juegos infantiles para los niños. Por ejemplo: unos columpios para los niños mayores y una torre de cuerdas tipo yincana. Todo esto se pide porque en invierno en esa parte del parque se acumula agua de la lluvia y se llena de lodo. Cuando los niños cruzan de una parte a la otra siempre acaban mojados”, reza la petición.



De hecho, Noemí González recuerda que en el barrio se había hecho un esfuerzo enorme para sacar adelante esa petición. “Nos costó, pero hicimos ese esfuerzo porque considerábamos que esas mejoras merecen la pena”, explica. “Esperamos que las mejoras se realicen pronto”, concluye.

Versión del Ayuntamiento

Ante las quejas expresadas por los vecinos, fuentes del Ayuntamiento confirman a preguntas de este diario que, efectivamente, la propuesta para mejorar el parque de A Sardiñeira es una de las opciones ganadoras en los anteriores presupuestos participativos, y que, por lo tanto, se va a llevar a cabo. “Se está redactando el proyecto para hacerlo”, confirman desde María Pita. “Una vez que una propuesta es aprobada, hay que redactar el proyecto. Y después, se contrata”, explican. Por lo tanto, las mejoras en A Sardiñeira se encuentran ahora mismo en ese proceso.