Los vecinos del Orzán califican de “vergonzoso” el cese del jefe de Mercados

Los vecinos del Orzán se muestran preocupados por la situación que ha generado el cese del jefe de Mercados del Ayuntamiento y miembro de la directiva de la entidad vecinal del propio barrio. El presidente de la asociación, José Luis Méndez, califica la medida de “vergonzosa” e “indigna” de un partido político democrático y que se ha dado, simplemente, “por reclamar los derechos constitucionales de cualquier ciudadano”.





El representante de los residentes del Orzán describe lo que considera una “actuación mafiosa”: “Este funcionario pedía una solución al ruido nocturno en nuestra zona, una situación que incluso está despertando malestar entre sus hijos que no pueden dormir y tienen que acudir al colegio. El Gobierno local, en vez de defender esto, opta por silenciarlo y no renovar su cargo”, explica.





Méndez tiene claro que “esta destitución se ha dado por defender los derechos suyos propios y del barrio. No nos escondemos al afirmar que ha sido un acoso laboral contra una persona que exige sus derechos y da la cara por otros vecinos”.





Pleno

El PP de A Coruña emitió este mismo miércoles un comunicado en el que anunció que preguntarán sobre este asunto en el próximo pleno municipal.





“No le prorrogan su comisión de servicios en este puesto porque es molesto y todo el que les molesta, sobra. Es una persona que es directivo de la Asociación de Vecinos Ensenada del Orzán y que reclama su derecho al descanso en su tiempo libre. No tiene nada que ver con sus funciones en Mercados, pero está claro que le han pasado factura por sus reclamaciones”, afirmó la portavoz de la formación, Rosa Gallego.





La popular señaló, a su vez, que hay una sentencia de la época de la Marea Atlántica en la que dice que hay que poner fin a las comisiones que lleven más de dos años, de las que en este momento habrá unas cien en el Ayuntamiento. “Pero las prorrogan todas, alegando que están en fase de concurso para adjudicar estas plazas, menos la de esta persona. Por eso pedimos explicaciones”.





Por ello, la bancada del Partido Popular hará una pregunta oral en el pleno de este mes “porque es un trabajador incuestionable. Cuando el PP asumió el Gobierno municipal, este funcionario puso orden al desbarajuste que había en los expedientes de mercados. Doy fe de cómo trabaja esta persona. Le cesan porque acabó su prórroga de la comisión de servicios, cuando le están renovando a todos los que están en la misma situación”, destacó la portavoz de los populares.





Gallego recordó, además, que hace poco dimitió Juan Díaz Villoslada por discrepancias internas, que acaban de cesar a la directora de área de Movilidad e Infraestructuras antes de que tome posesión del nuevo concejal y ahora cesan al jefe de Área de Mercados “porque les molesta. A esto hay que sumar el cese de Eva Acón, de otros tres directores de Área, de la gerente del Consorcio de Turismo, de todo el equipo de prensa y el acoso y verbal y humillación a dos concejalas de gobierno. El Gobierno municipal está roto e Inés Rey ha renunciado a gobernar”.





Ruido

Mientras tanto, el ruido nocturno sigue sin dejar dormir a los vecinos del Orzán. Si bien reconocen que hay más presencia policial desde que acabaron los problemas laborales con el Ayuntamiento, no se imponen sanciones, por lo que “no sirve de mucho”.

Esta misma semana, desde su perfil de Twitter, la asociación colgó uno de tantos videos que relatan sus noches. En el último se puede ver cómo ante la presencia de decenas de personas en el exterior de los locales, un coche de Policía irrumpe pero ningún agente se baja del mismo.





“No vamos en contra de la Policía, porque al final, hace lo que les mandan. Si no intervienen ni sancionan es porque se les dice que no lo hagan, pero al final lo que genera es que se hagan rondas, sí, pero no se solucione la situación”, asegura José Luis Méndez.





El pasado mes la Valedora do Pobo de Galicia admitió a trámite dos nuevas denuncias de la asociación de vecinos contra el Ayuntamiento por “dejación de funciones en su obligación de garantizar el derecho al descanso nocturno de los ciudadanos”.





Esta supone la tercera vez que la institución exige explicaciones al Gobierno local por esta razón. El presidente de la entidad vecinal dice que se mantienen a la espera de que la Valedora realice un informe, pero para ello tiene zanjar las conversaciones con el Ayuntamiento, algo que todavía no ha ocurrido y podría demorarse. Aunque la denuncia fue admitida, los vecinos son conscientes de que el problema no se va a solucionar de manera inmediata.





“Al Ayuntamiento se le tenía que caer la cara de vergüenza, porque se demuestra que saben que hay un problema y no hacen nada por resolverlo. Parece que tenemos que asumir que, por el hecho de vivir en esta zona, tenemos que soportar esta situación”, afirma el portavoz de la entidad vecinal, quien insiste en el problema de salud que esta situación genera para todos los residentes del entorno.