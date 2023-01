Los vecinos se hartan de los fallos en la escalera de Maestro Clavé, en A Coruña, y piden una cubierta

La comodidad, tranquilidad y bienestar que deberían haber aportado las escaleras de la calle del Maestro Clavé a los vecinos de la zona no ha llegado nunca a ser la esperada, debido en gran medida al elevado número de contratiempos que éstas provocan. El quebradero de cabeza es tal que los vecinos de A Falperra, a través de la asociación que los representa, han buscando un informe independiente al respecto y se han asesorado sobre la mejor solución posible. Según se desprende de las conclusiones, no pasa por otro lado que no sea una cubierta.



Así lo confirma Jaime Suárez, presidente de la agrupación vecinal y una de las personas que más quejas recibe sobre el funcionamiento de las escaleras desde que se pusieron en marcha en agosto de 2015. “Las escaleras están muy sucias y lo ideal sería hacer una reforma”, subraya. “Nos dicen los técnicos que hemos consultado que es por culpa de la suciedad y el agua y nos recomiendan cubrirlas; son gente especializada en mantenimiento de escaleras mecánicas”, añade.

Suárez recurre a un ejemplo cercano para explicar la diferencia entre la fiabilidad de unas escaleras y otras: “Las de El Corte Inglés son semejantes, funcionan siempre y nunca pasa nada, porque están cubiertas”. Además, el presidente vecinal apunta a Vigo como una de las ciudades que ya han llevado a cabo iniciativas semejantes y a un tipo específico de plástico que acostumbra a utilizarse en obras similares.



El hartazgo de los vecinos es compartido por el Ayuntamiento, que lleva meses estudiando alternativas al elevado coste de mantenimiento que supone cada actuación en la escalinata. El proyecto se remonta a 2013, durante la etapa de Carlos Negreira en María Pita, y fue inaugurado en 2015. Los 99 escalones y su infraestructura costaron más de 1,2 millones de euros, menos que las reparaciones posteriores.