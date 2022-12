Ser el vecino más navideño de A Zapateira, en A Coruña, tiene regalo bajo el árbol

La decoración de las películas de Hollywood tiene rival. A Zapateira busca al vecino con más espíritu navideño para premiarlo por animar las calles y aportar luz al barrio. Ya es una tradición, y es que son 22 ediciones del concurso convocado por la Asociación de Vecinos de A Zapateira, pero no por ello hay menos implicación con el paso de los años. Ventanas, balcones, terrazas y jardines compiten entre sí por ser los reyes de la Navidad.



Lo más importante es que los ornamentos se observen desde el exterior. “Este año con más motivo, para hacer sentir la Navidad a los vecinos”, indican desde la entidad vecinal. El objetivo es mejorar la imagen navideña del barrio e implicar a todos los residentes –de los tres ayuntamientos–.

Concurso



Desde el pasado 15 de diciembre se podría grabar la cuarta parte de ‘Solo en Casa’ en A Coruña. No hay casa que no esté decorada en A Zapateira. Quienes todavía no se hayan animado podrán hacerlo hasta el 10 de enero, cuando el certamen llega a su fin. Los ganadores se anunciarán al día siguiente, el día 11.



El primer premio será un diploma y una cesta de Navidad, y el segundo un diploma acreditativo. El jurado estará compuesto por la junta directiva de la asociación y vecinos del barrio, quienes se desplazarán y visitarán la totalidad de las viviendas con el fin de observar las propuestas vecinales. Los ganadores conocerán el resultado del certamen personalmente en su domicilio.



Con más de dos décadas a sus espaldas, las calles de este distrito cuentan con cientos de bombillas de colores, decenas de adornos, muñecos de Papá Noel y estrellas. Así, la periferia de A Coruña reivindica su papel de epicentro navideño gracias a la colaboración vecinal.