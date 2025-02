El vandalismo se ceba con las casas del núcleo de As Xubias de Abaixo

Aunque sobre su cabeza pese un proyecto de urbanización que cambiaría su aspecto para siempre, As Xubias de Abaixo todavía es un lugar tranquilo, que conserva su aspecto de pueblo marinero. Sin embargo, esa tranquilidad se ha visto amenazada por varios actos vandálicos en los últimos días, con allanamientos y destrozos en la propiedad que los vecinos, denuncian, se repiten sin que las autoridades les pongan coto. Varias casas han sufrido pintadas, y recientemente se registró un caso de allanamiento.



“Lo que ha ocurrido ahora son pintadas, en tres casas”, denuncia uno de los vecinos. Se trata de tres inmuebles deshabitados, pero todos conocen a los propietarios, puesto que As Xubias de Abaixo es un lugar pequeño en el que todo el mundo se conoce. “Una de las casas ya tenía grafitis, pero ahora han hecho más”, explican.



Los hermanos Manrique habían visitado su casa familiar la semana pasada. Están acostumbrados a llevarse algún disgusto, porque más de una vez algún desconocido ha irrumpido en su propiedad y robado cosas de valor. Esto les ha obligado a reforzar la entrada pero siguen produciéndose incidentes.



Hace un mes, un hombre enajenado entró en casa de su vecino. “También trató de entrar en la nuestra. Tenemos la marca de la bota en al pared, pero al puerta aguantó, así que se fue a por la otra”, explica. Consiguió penetrar en la vivienda y comenzó arrojar objetos al exterior. La Policía Local envió dos coches patrulla y consiguieron reducirlo, tras lo que puso un precinto en una ventana que había roto. Eso fue todo. “Metieron un mueble dentro de cualquier forma, y nosotros nos enteramos porque mandaron un mensaje a mi hermano, porque la Policía no llamó al propietario”; señaló uno de los afectados.



Como muchas de las casas de As Xubias no están habitadas permanentemente, estos incidentes se repiten cada cierto tiempo. Por eso Ginkgo Advisor, el fondo suizo que está tratando de comprar todas las propiedades de la zona para desarrollarla, mantiene un guardia de seguridad que hace una ronda. Sin embargo, no sirvió de nada.