La UDC definirá los contenidos de una materia de Inteligencia Artificial para FP en toda Europa

Un grupo internacional de investigadores, coordinado por el catedrático de la Universidad de A Coruña Fran Bellas, experto en Robótica e Inteligencia Artificial (IA), desarrollará los contenidos para una materia de IA para implantar en los centros de Formación Profesional de toda Europa. El proyecto ‘Artificial Intelligence learning modules to adapt VET to the digital transformation of the labour market (AIM@VET)’, avalado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), viene de obtener una ayuda del Programa ‘Erasmus +’ de la UE de 400.000 euros.



A lo largo de los próximos tres años, el catedrático del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la UDC y miembro del grupo de investigación Integrado de Ingeniería, Fran Bellas, coordinará un equipo de investigadores de la Universidad de Liubliana, Eslovenia; de la Universidad del Minho, Portugal; y de la propia UDC que trabajará conjuntamente con alumnado de los centros de Formación Profesional de Solski center Velenje, Eslovenia; de la Escuela Secundária de Caldas de las Taipas, Guimarães, Portugal; y del Centro Integrado de Formación Profesional Rodolfo Ucha, de Ferrol.Los investigadores realizarán los contenidos de una materia para dos cursos lectivos.

Apoyo a la candidatura

El Pleno del Consello Social de la UDC decidió por unanimidad mostrar su apoyo a Aesia Galicia, la candidatura de la ciudad de A Coruña como sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. “Representa una oportunidad para reforzar el papel de nuestra comunidad como polo tecnológico e impulsar de manera exponencial el crecimiento y el desarrollo social y económico del entorno. El respaldo de la universidad, de las empresas, así como de la administración local y autonómica es unánime”, manifestó Antonio Abril, presidente del Consello Social de la UDC.



Además, en la reunión celebrada en la jornada de ayer, el pleno aprobó las cuentas anuales de la UDC correspondientes al ejercicio económico del año 2021.