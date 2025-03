Un tributo a los Beatles en el teatro Colón de A Coruña

A Coruña acogerá el próximo otoño un espectáculo en homenaje a los Beatles. El show de Abbey Road recalará en el teatro Colón el 24 de octubre (20.30 horas). Antes pasará también por el teatro Afundación de Vigo (4 de octubre).

Las entradas para la cita en el Colón saldrán a la venta este viernes, a las 11.00 horas. Se podrán adquirir en Ataquilla y en la plaza de Ourense. Los precios oscilarán entre los 26 y los 38 euros, según el sector escogido.

Abbey Road busca sobre el escenario recrear con fidelidad las voces y sonidos originales de la icónica banda de Liverpool. Los diferentes vestuarios también buscan recrear los estilos originales que utilizaban John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Este viaje al pasado permitirá viajar al pasado cantando temas como 'Love me do', 'Yesterday', 'Hey Jude' o 'Let it be', entre muchos otros clásicos.

Abbey Road lo conforman Adrián Ghiardo en la piel de McCartney, Jordi Expósito en la de Lennon, Ferrán Corbalán en la de Harrison y Carlos Moreno en la de Starr.