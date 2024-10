Los treinta años del ‘rey’ de Os Mallos: el Chaflán sopla velas entre disfraces y sonrisas

Rafa y Anuska, propietarios del Chaflán y conocidos por gran parte de los coruñeses, recibieron hoy el cariño que reparten, desde hace treinta años, en la esquina de Antonio Viñes, en el barrio de Os Mallos. Medio millar de chaflaneros se concentraron al mediodía a las puertas del local con todo tipo de disfraces para inmortalizar el aniversario de esta segunda casa para muchos de ellos. Este era el paso previo a celebrar por todo lo grande, en Palexco, sus tres décadas de vida, donde no faltó la comida, la bebida, la música y, sobre todo, las sonrisas que se concentran cada semana en esta esquina de Os Mallos.

La temática de la gran fiesta era los años 80, y los atuendos que los asistentes rescataron del armario no dejaron indiferente a nadie: chaquetas de lentejuelas, sombreros de copa o chupas de cuero. Un viaje en el tiempo donde los clásicos musicales que suenan día a día en el Chaflán resonaron con más fuerza que nunca.



No se quiso perder esta celebración la alcaldesa, Inés Rey, quien acudió a Antonio Viñes con un regalo bajo el brazo: una Torre de Hércules con una placa personalizada para Rafa y Anuska. No se animó con los disfraces, pero su presencia emocionó a los propietarios del local. Fue un alma más de entre las 500 personas que se juntaron para celebrar la vida de este rincón tan especial del barrio. “Parabéns, Rafa e Anuska, por estos 30 anos de servizo a tantos coruñeses e coruñesas. As tortillas de Mari, as cancións de Sabina, as bufandas e camisetas branquiazuis enchendo as paredes. Pois como o Dépor, de pais a fillos, o Chaflán é un sentimento. Un dos locais emblemáticos da nosa cidade, con esencia propia e entidade de barrio. Por outros 30 anos máis de chaflaneo”. Con estas palabras felicitó la regidora en sus redes sociales a los propietarios del establecimiento.