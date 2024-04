La transformación de la fachada marítima de A Coruña se debatirá en dos meses

La Comisión Especial de la Fachada Marítima se ha reunido este viernes, por primera vez desde su constitución en julio de 2023, tras la convocatoria realizada por el BNG, que la preside. El portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, considera que “fai falta un maior liderado do Concello” en este asunto, mientras que el Ayuntamiento asegura que en un plazo de alrededor de dos meses se podría conocer un primer avance de una propuesta de acuerdo.

A la reunión, además de Jorquera, asistieron el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, y el popular Miguel Lorenzo. La convocatoria partió con el objetivo de debatir sobre las perspectivas para la constitución de un consorcio que gestione los muelles de la dársena interior una vez que estén liberados de los usos portuarios, según indicó el BNG.



Mientras el Partido Popular lamentó el retraso en la cita, siendo “un asunto tan importante para el futuro de la ciudad”, los tres grupos municipales acordaron abordar esta cuestión con el máximo consenso, tanto en el desarrollo de los terrenos como en la revisión de los convenios de 2002, actualmente todavía en vigor.

Implicación

En el encuentro se estableció, además, invitar a personas expertas y representantes de distintas entidades para su comparecencia en la comisión con el fin de que puedan aportar su punto de vista para encontrar la mejor solución a la hora de desarrollar la nueva fachada marítima. Francisco Jorquera, tras explicar que “o Goberno local afirma que ten mantido conversas discretas e sen publicidade co resto de entes implicados”, considera que “a discreción non debe estar rifada coa necesaria transparencia e para que o Concello participe dun acordo hai que contar con todos os grupos municipais e por ese motivo na reunión demandámoslle información ao Goberno local”.



El presidente de la Comisión Especial de la Fachada Marítima afirma que no es posible abordar la transformación de los muelles “sen a implicación de todas as administracións; o Concello da Coruña ten as competencias en materia de urbanismo, os terreos son de titularidade estatal e o presidente da Autoridade Portuaria é proposto pola Xunta de Galiza, polo tanto, é necesario o concurso de todas as administracións, como o é tamén abordar o problema da débeda contraída polo Porto da Coruña con Portos do Estado para a construción de Punta Langosteira”. Esta deuda, añade, “non pode ser unha hipoteca que condicione o futuro dun porto que debe continuar a ser un motor económico da nosa cidade”.



El Gobierno local recuerda, por su parte, que “foi o Goberno de Inés Rey o que conseguiu o tren a Langosteira, poñendo as bases para poder abrir o porto interior. Foi o Goberno de Inés Rey o que abriu os peiraos interiores e normalizou a súa apertura para uso cultural e público, e é o Goberno de Inés Rey o que segue a traballar para afondar nesa apertura para que toda a cidadanía poida recuperar un espazo emblemático e que tamén grazas a este Goberno, seguirá a ser público”. Esta es, apuntaron fuentes municipales tras la comisión, “a nosa liña de traballo e nesa liña seguiremos a actuar, dialogondo con todos os grupos e todas as Administracións”.