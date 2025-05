Tomás Mazón | “La expedición fue muy importante para todos, sobre todo para los gallegos y la gente de A Coruña”

Ingeniero técnico de obras públicas de profesión, Tomás Mazón Serrano (Alicante, 1975) es uno de los mayores ejemplos de cómo poder dedicar tanto tiempo al oficio como a la pasión. En su caso, desde hace varios años se ha consagrado como uno de los mayores expertos a nivel nacional en la historia de las expediciones oceánicas y, por supuesto, en las circunnavegaciones a la Tierra, sobre las que ha escrito varios libros. El último de ellos, ‘La vuelta al mundo maldita. La expedición de Loaysa’, es del que se siente más orgulloso y el que le ha llevado, al cumplirse cinco siglos desde que partió dicha expedición, a participar el próximo 12 de junio el foro organizado por El Ideal Gallego ‘El puerto de A Coruña y la expedición de Loaysa. 500 años después’.

Usted es ingeniero. ¿De dónde viene su pasión por la historia de las expediciones oceánicas?

Llevo ya muchos años dedicados al estudio de las dos circunnavegaciones a la Tierra. Con este último tengo ya tres libros publicados sobre este tema. A mí siempre me ha gustado la historia de España pero quizá hubo un momento dado en que, tras conocer la historia de la primera vuelta al mundo, vi que existía el derrotero original, es decir, que se conservaba un documento en el que los marinos de entonces decían por dónde querían ir a lo largo de todo el viaje. Me quedé muy sorprendido al ver, con lo rudimentario de esos medios, el buen oficio que tenían. Eso cambió mi perspectiva y cada vez me fueron atrayendo más. Yo diría que quizá ahí empezó todo.



Sobre Elcano, ¿qué le despierta este personaje?

Elcano es alguien fascinante. Es un marino que entra en la expedición de Magallanes como uno de sus principales mandos a nivel técnico pero mantiene un perfil bajo hasta que, con la muerte de Magallanes, sus compañeros deciden ponerlo como capitán de una de las naves y es él quien tiene la voluntad clara de convertir ese viaje en la primera vuelta al mundo, y lo consigue. El conocimiento que muestra Elcano le convierte en alguien heroico y uno de los principales marinos de la historia de la navegación. Además, conforme llega de este viaje, pide que le manden como capitán en el siguiente. Es un tipo absolutamente histórico.

Usted tiene una web sobre él, con más de millón y medio de visitas.

Eso es una cosa que desde el principio me llamó mucho la atención. Yo pensaba que este tema nos iba a gustar a unos pocos pero el primer sorprendido por la gran respuesta de la gente he sido yo. Eso me ha alimentado y me ha animado a seguir aportando más. Lo más bonito es que el trabajo de uno lo valoren.

También tiene tres libros. ¿De cuál se siente más orgulloso?

Probablemente, este último, la expedición de Loaysa. Ha sido un trabajo muy difícil, del que apenas había estudios previos y el estudio histórico basado en las fuentes primarias ha sido prácticamente original. Es la investigación más trabajada y a la vez la que más satisfacción me ha dado. Estoy muy orgulloso de ello.

Usted la titula como ‘La vuelta al mundo maldita’. ¿Por qué?

Bueno, quien lo lea lo va a saber cuando llegue al final, pero como pista, es la sensación que se te queda cuando ves lo que ocurre con esos últimos supervivientes que consiguen volver a sus respectivos lugares de procedencia de España. Es gente que vuelve después de doce años fuera y lo que les pasa te deja un poco ese sabor agridulce.



Se cumplen cinco siglos años desde que partió la expedición. ¿Es importante que se recuerde la hazaña?

Por supuesto. Es además un motivo de orgullo para todos. La expedición fue muy importante para todos, sobre todo para los gallegos y la gente de A Coruña. El puerto coruñés estuvo muy involucrado en sus preparativos, aparte de que salieron de allí. No obstante, no solo de la partida de la expedición, sino que incluso además que allí se organizó una nueva Casa de Contratación, dedicada al comercio de las especias y el rey impulsó ese comercio desde la ciudad de A Coruña.

¿Qué espera del foro que se va a celebrar el próximo 12 de junio sobre esta efeméride en la Autoridad Portuaria de A Coruña?

Estuve hace algún tiempo en A Coruña, pero hace bastante que no la visito. Sobre el evento, me gustaría, lo primero, compartir cara a cara con Luis Gorrachategui, que nos conocemos pero no en persona, y con Santiago Juega, que sí tuve la suerte de conocerlo pero cualquier tiempo que pase con él será bienvenido, porque es un hombre extraordinario. Sobre todo, poder compartir con la gente este interés por dar a conocer este hecho histórico y ponerlo en valor. A partir de aquí, todo lo que yo pueda aportar para que la gente se enganche al conocimiento de esta historia tan bonita, lo haré encantado. Es algo que merece la pena conocer.