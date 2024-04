Tildan el carril bici de Salgado Torres en A Coruña de "porquería" y "peligroso"

No es habitual que las reivindicaciones vecinales miren por la seguridad de los ciclistas, pero el día a día de muchos conductores de la zona hace que éstos teman por un incidente grave. Y es que, según afirman, ni el diseño del carril específico ni el mantenimiento, o la falta de éste, hacen recomendable la circulación a la altura del túnel de Salgado Torres. “Está hecho una porquería y no se distingue nada”, afirma Juan Iglesias, presidente de la asociación A Barcarola de Cuatro Caminos. “Por lo menos pedimos que se identifique el carril bici, ya no hablamos de las filtraciones y humedades que tiene el puente, pero nos preocupa la seguridad de los ciclistas”, agrega.



Y es que, al contrario que en la mayoría de zonas habilitadas, la vía de circulación para los vehículos de dos ruedas es del mismo color que el asfalto tradicional, lo que unido a una zona ya de por sí oscura y con tendencia a llenarse de vegetación y suciedad crea una combinación peligrosa. “Los postes ya ni siquiera funcionan como antirreflectantes, debido a la suciedad que tienen encima. Como pasen a la vez un autobús, un coche y alguien en bicicleta se puede montar una gorda”, lamenta Iglesias.



Afirma la asociación A Barcarola de Cuatro Caminos que la obra original se remonta a la etapa del mandato de la Marea y que el problema reside en haber estrechado un carril para habilitar el otro. “Hemos pedido formalmente que al menos se pinte de otro color”, finaliza el presidente vecinal sobre la que ahora mismo es su gran inquietud.