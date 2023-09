Los taxistas, pesimistas con Alvedro: “Nuestras peticiones caen en saco roto”

Los taxistas se mantienen a la espera de llegar a un acuerdo para el funcionamiento de la parada del aeropuerto de Alvedro. Lo han reiterado en varias ocasiones desde el año pasado, pero ahora se muestran pesimistas porque no ven avances. El presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez, menciona un incidente ocurrido hace tan solo unos días para exponer cuál es la situación actual. “Un avión se retrasó y acabó siendo desviado a Santiago. Cuando llegó a Alvedro, ya eran las tres de la mañana y no había taxis de Culleredo en la parada. La gente estaba desesperada llamándonos”, dice.

Incertidumbre



El convenio sobre el servicio en el aeródromo dejó de estar vigente durante la pandemia y los profesionales de A Coruña y Culleredo están a la espera de una actualización, que depende de ambos ayuntamientos. Alvedro, al estar en el término municipal de Culleredo y no tener convenio activo, cuenta con los profesionales de este municipio, mientras los coruñeses se limitan a prestar servicio cuando no hay ningún otro taxi delante. “Tiene que solucionarse. Alvedro tiene que funcionar en todos los sentidos y no pueden seguir mirando para otro lado”, señala Antonio Vázquez, quien añade que, hasta el momento, “las peticiones caen en saco roto”.



Esta incertidumbre genera, tal y como comenta el presidente de Radio Taxi, momentos tensos. “Hasta que pase algo no actuarán. Mientras tanto, los taxistas tenemos que estar peleándonos”, afirma. Las conversaciones entre los profesionales de ambos municipios han llevado a plantear diferentes cambios. Entre ellos, los coruñeses podrían contar con cinco coches de turno cada día, además de generar una bolsa de treinta vehículos de reserva para reforzar el servicio.