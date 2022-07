Los taxistas buscan llegar a un acuerdo para regular el servicio en Alvedro

La regularización del servicio del taxi en el aeropuerto de Alvedro podría estar cerca. Mañana, los profesionales del sector de A Coruña y el ayuntamiento de Culleredo se reunirán para tratar de llegar a un acuerdo conjunto, que tendrá que culminar con el beneplácito del Gobierno autonómico.

Los taxistas coruñeses denuncian que a día de hoy no hay garantías para trabajar en la parada del aeródromo, ya que “no se hace de una manera legal”. “No hay un turno establecido para los profesionales de A Coruña y simplemente cogemos servicios si hay gente esperando. Pero claro, la legalidad dice que no podemos coger a gente y llevarla a otro ayuntamiento que no sea el nuestro. Sin embargo, los taxistas cullerdenses sí, ya que la parada pertenece a su municipio”, asegura el presidente de la Federación Gallega del Taxi y de Teletaxi, Manuel Sánchez Quindimil.

El portavoz de los trabajadores del sector confía en llegar a un acuerdo entre todas las partes y llevarlo a la Xunta para formalizarlo. “Vamos a hablar y escuchar todo lo que se expondrá en el encuentro y siempre se colaboró entre ayuntamientos”, añade.

El presidente de la compañía Radio Taxi, Antonio Vázquez, por su parte, dice que la semana pasada ya hubo una primera toma de contacto. “Tenemos que sentar las bases y ver si podemos pactar algo, pero la Xunta tiene que firmar el acuerdo, ya que sin su permiso, no vale de nada”, explica.

Precio

Uno de los factores que tendrán que discutir es la creación de una tarifa fija. Actualmente, la diferencia del precio inicial del servicio ronda los cincuenta céntimos.

“Tiene que haber una tarifa fija o una bajada de bandera igual. No puede haber diferencias porque el taxi sea de Culleredo o de Coruña, porque es injusto para los clientes”, considera el portavoz de Radio Taxi. El conflicto se tensó incluso más la semana pasada, cuando los trabajadores coruñeses fueron multados por la Guardia Civil por realizar su función en la parada, por lo que tuvieron que abandonarla.

Desde el Ayuntamiento de Culleredo trasladan su respeto por los tiempos y tienden su mano a “todos los agentes implicados en esta situación. Por nuestra parte existe una total disposición, como municipio cabecera del aeropuerto, para llegar al mejor acuerdo con la ciudad y que el beneficio redunde tanto en el colectivo de taxis como en las personas usuarias, traduciéndose esto en la mejor prestación posible”.