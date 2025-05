Susana Rodríguez Gacio, medallista paralímpica, clausurará el Congreso SERMEF

La médico rehabilitadora del SERGAS y medallista paralímpica gallega Susana Rodríguez Gacio clausurará el próximo 30 de mayo el 63º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), que reunirá del 28 al 30 de mayo en el Palacio de exposiciones y congresos de A Coruña a más de mil médicos rehabilitadores, con una conferencia abierta al público. Rodríguez Gacio estará acompañada por la periodista gallega Mónica Martínez, con quien mantendrá una conversación que versará sobre su carrera, una inspiración tanto a nivel deportivo como médico.



La viguesa Susana Rodríguez Gacio, médico rehabilitadora del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, nació con albinismo y una grave deficiencia visual, lo que no le impidió desde su más tierna infancia dedicarse en cuerpo y alma a sus dos grandes pasiones, el deporte y la medicina. Diplomada en Fisioterapia y Licenciada en Medicina, ganó la medalla de oro en la prueba paralímpica de Triatlón en la clase PTVI en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y París 2024. En 2021 fue portada de la prestigiosa revista ‘Time’ por su labor en la lucha contra la COVID-19 y en 2024 vio como la mítica marca de muñecas Barbie sacaba una muñeca inspirada en ella en su nueva colección centrada en referentes femeninos del deporte.



“Mi experiencia como deportista me ha ayudado en todos los demás aspectos de mi vida y el médico es uno más en este sentido. Gracias al deporte he conocido a muchas personas que en un momento de su vida han tenido una situación de discapacidad sobrevenida y a las que el deporte les ha ayudado en su rehabilitación. También gracias al deporte, a través de las situaciones de lesión que siempre nos toca experimentar, he sido consciente desde muy joven de la importancia del trabajo del médico/a rehabilitador… Y, en definitiva, los valores del deporte se llevan perfectamente al día a día en una consulta”, señala Rodríguez Gacio.



La médico y deportista dice sentirse “orgullosa y agradecida” de haber podido elegir y compaginar el camino médico, ya que en su opinión ha sido la manera de “poder profundizar” en todo lo que pueden aportar los médicos/as rehabilitadores. “Existe mucho desconocimiento sobre qué hacemos realmente por gran parte de la sociedad y creo que esa parte “educacional” es también una responsabilidad para nosotros”, añade Susana, que destaca cómo el deporte puede transformar la vida de un paciente en rehabilitación. “En general, la práctica deportiva suele ir acompañada de un estilo de vida saludable, y un ejercicio físico bien prescrito en cantidad e intensidad puede tener cabida en la vida de cualquier paciente”.



La conferencia de Susana Rodríguez Gacio tendrá lugar el próximo viernes 30 de mayo a las 17:00 horas en el Auditorio Gaviota del Palacio de exposiciones y congresos de A Coruña. La entrada está abierta al público general y es gratuita hasta completar el aforo.