Social Hi, un nuevo espacio de oportunidades para emprendedores

“Las historias no se cuentan, se construyen juntos”. Con esta idea ha nacido Social Hi, la nueva propuesta de Hi Coruña que busca acoger a aquellos profesionales que no necesiten un espacio físico de trabajo pero quieran formar parte de una comunidad innovadora donde la colaboración está en el centro de todo.



Social Hi, que se presentó ayer oficialmente en la sede de Hi Coruña, se configura como una “plataforma de oportunidades” dirigida a emprendedores, empresas y profesionales bajo la idea de que el intercambio de conocimientos abre nuevas puertas.



“Imaginen un lugar donde se comparten conocimientos, se crean sinergias reales y se acceden a oportunidades que quizás no habrían encontrado solos. Eso es Social Hi”, afirman desde el hubb innovador.

Abanico de servicios

Social Hi permitirá a sus miembros beneficiarse de los programas, eventos y actividades que ofrece Hi Coruña, pero sin tener que disponer de un espacio físico de trabajo allí. En concreto, los integrantes podrán acceder por una cuantía de 60 euros al mes a eventos con expertos, talleres o hackathones. También podrán participar en actividades de networking estratégico, colaboraciones de valor, así como programas de mentoría, asesoramiento y otros beneficios exclusivos.



“Formar parte de Social Hi significa poder acceder a una comunidad de alto impacto que impulsa el crecimiento profesional”, aseguran desde Hi Coruña.

Un espacio y una red

Con esta iniciativa, Social Hi no solo ofrece un espacio donde disfrutar de un amplio abanico de servicios, sino que actuará como un lugar donde se crearán conexiones y que será la cuna donde probablemente nazcan nuevos proyectos y colaboraciones.



“Social Hi no es solo un servicio, es una apuesta por ti, por tu talento, por tu crecimiento. Si crees en el poder de las conexiones y la colaboración, este es tu lugar”, afirma la entidad.



Con esta nueva figura, Hi Coruña refuerza así su posición como referente en la dinamización del ecosistema digital y empresarial, con la idea de abrir puertas “a quienes buscan inspiración, conexiones y crecimiento sin necesidad” de un espacio físico”.