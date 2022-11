Sira y Margarita buscan hogar

Sira Nuevamente os mostramos a Sira porque no nos resignamos a que pase sus últimos días en el refugio, pues sus tres hermanos fueron adoptados, Nano hace unas semanas y Lino poco más, es decir, todos de adultos, y todos están dando muestras de su espectacular carácter conviviendo tranquilamente con gatos a sus once añazos. Son los cuatro hermanos tan sociables y amorosos que todavía hoy es el día que seguimos sin entender por qué nadie los adoptó de cachorriños. Son cosas inexplicables. El sábado cuando marchó el último hermano que le quedaba, se cansó de llorar, y no es ninguna exageración, se quedó sola después de convivir toda la vida con ellos. Tenemos que pedir encarecidamente una casiña para nuestra niña a la que le salió un bulto en una pata que en unos días será extraído y analizado.

Margarita es una gata de cuatro años, de carácter algo tímido de entrada (fruto muy posiblemente del miedo y de encontrarse en un sitio desconocido para ella y rodeada de gatos) aunque buena y tranquila. Es una gata que ha convivido con perro, y aunque no sea la primera en venir a saludar a un extraño en el refugio, fuera de ese entorno y en el calor de un hogar seguramente eso cambie una vez se aleje del estrés del refugio.