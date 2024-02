Los tractores ganan la primera batalla: el sector del campo lleva su manifestación al centro de A Coruña

Pasadas las 12.00 horas comenzaron a concentrarse en las primeras arterias de la ciudad los tractores que participarán en la protesta convocada por Unións Agrarias. Se trataba de tres columnas que suman alrededor de medio centenar de vehículos que están entrando hacia la ciudad. A la una de la tarde, cuando estaba prevista la manifestación en A Coruña, el tráfico permanecía afectado ya que los tractores bloqueaban la salida de Alfonso Molina hacia Matogrande. Representantes de la Policía Local y de la Policía Nacional intentaban disuadir a los manifestantes de llegar hasta el centro de la ciudad. Finalmente los manifestantes ganaron la primera batalla y se les permitió ir con sus vehículos hasta la plaza de Ourense.

Los manifestantes exigía llegar hasta el centro de A Coruña con los tractores, no tener que dejarlos en las afueras, en la zona de Xuxán, donde les encomedaban quedarse. Alegaban que el permiso que solicitaron les permitía acercarse hasta la Delegación del Gobierno, en la plaza de Ourense, para manifestarse con sus tractores.

Marcha de tractores en la entrada de A Coruña | Javier Alborés

"Non pode ser que onte a última hora se nos comunique que non podemos acceder cos tractores. Iso non respecta o dereito á libre protesta nin os tempos de comunicación", señalan desde los sindicatos. "Se non deixan facer a protesta pode que dos 40 tractores que hai agora se sumen en poucas ata 200 que cheguen doutros lugares", afirmaba el coordinador provincial de Unións Agrarias, Óscar Pose, justo antes de que se diese el visto bueno a llegar a la plaza de Ourense. "Vamos a ser contundentes nas protestas, non queremos facerlle dano á cidade nin ao consumidor, pero hai que poñer os tractores a circular e que haxa atasco para visibilizar o problema", reclaman respecto a los precios y normativa contra los que se manifiestan este martes.