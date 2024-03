Rober Cagiao | “Me gusta mucho el enigma, yo mato gente con cariño”

Se podría decir de Rober Cagiao que es un escritor nómada: allá donde va, encuentra un lugar donde continuar sus historias, ya sea una estación, una cafetería, un tren... Sólo así se explica su tamaña producción literaria: en unos pocos años, catorce novelas, y las que ya tiene preparadas para el futuro. Una de esas creaciones es ‘Entroido’, una novela que vio la luz hace unos meses en gallego y ahora hace lo propio en castellano. Este sábado la presenta en Hoboken, a las 12.00 horas.



Cagiao publicó este libro con una editorial murciana, Knowmadas Books. “Yo les dije que quería sacarla en galego, ellos, a cambio, querían la versión en castellano a partir de marzo”, comenta el autor, que explica que quería darle unos meses de prioridad a la edición en gallego, algo que, tras la buena recepción, repetirá en futuras obras.



Y es que la acogida ha sido “sorprendentemente buena”, indica Cagiao, recordando los últimos datos de lectura: “4% de lectura única, no llega a 12% de lectura común... es bajísimo”. “Era muy jodida la apuesta, los murcianos se portaron, ellos también arriesgaron, sin conocer el mercado, y salió guay”, afirma. “Estoy superfeliz, porque era superimportante ese retorno en galego”.

Lugares y enigma

En ‘Entroido’ cobran protagonismo diferentes enclaves coruñeses, pero también otros puntos de España. Para las localizaciones, Cagiao lo tiene claro: “Soy incapaz de hacer algo con Google Maps, totalmente incapaz”, reconoce entre risas. “Precisamente, para este libro fui a Barcelona y a Tenerife, los lugares son porque los pisé, si no soy incapaz de escribirlos”. Pero confiesa, sin aguantar la risa, que, a lo largo de 14 libros, sí que hubo un emplazamiento que no contó con viaje, “hay uno a Croacia que no hice, el resto es todo porque lo tengo que palpar”.



El enigma y el misterio trascienden a sus libros, y también a su vida, y ‘Entroido’ no es una excepción. “Me tira porque me gustan mucho los enigmas, en mi caso, mato gente con cariño”, afirma tratando de contener la carcajada. “Siempre lo digo, mato gente con cariño, pero, realmente, lo que me importa es el porqué, no me importa tanto quién es, sino por qué lo hace, buscarle siempre la causalidad”, explica, mientras recuerda que la crítica social o los temas duros son siempre un valor añadido en sus obras. “Al final, con en el misterio tienes todas las variantes en un mismo libro, puedes hacer de todo, por eso creo que los que escribimos misterio estamos tan enganchados y no los soltamos”, apunta.

Tiempo

Con Cagiao y su quincena de libros en apenas un lustro, la pregunta es ¿De dónde saca el tiempo? Y la respuesta no puede no contener risas. “De todos lados”, reconoce, “procuro viajar en tren, porque es la manera de sacar el portátil y seguir escribiendo”, luego va arañando ratos: buscar siempre un hostal con “algo donde posar el portátil”, aeropuertos, estaciones, cafeterías... “ahí es de donde sacas el tiempo, sino es muy difícil”.



Y tiempo ha arañado. En la recámara ya hay una trilogía escrita, además de alguna otra obra. Ahora le toca decidir cuál publica primero, “siempre primero en galego”.