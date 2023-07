Reportaje | Un disco para celebrar 20 años y reunir a todas las Silvias de Silvia Penide

Dos décadas de carrera no se celebran todos los días y que mejor que hacerlo rodeado de amigos, músicos y tarta, como lo hizo ayer Silvia Penide. Pero, en este caso, el regalo se lo hace la artista al público, con un nuevo trabajo, ‘Mientras dure el aplauso’, una obra en la que busca resumir esos 20 años de carrera.



Y lo hace con una edición especial en vinilo, en color blanco, un proyecto que asegura que “no tenía claro”, que fue idea de su representante, Tomi Desastre (Tomi Legido), pero que “conforme fuimos avanzando, cuajó totalmente; la gente está encantada, al final fue un acierto”, asegura la artista.



En ‘Mientras dure el aplauso’ reúne “las canciones más emblemáticas”, pero también “alguna nueva”. Pero todo con un fondo común, el mensaje, “todas tienen uno, algo que yo quería recalcar”. Y es que en 20 años de trayectoria, las canciones de Silvia Penide siempre “han hablado del amor del bueno, de reivindicarse, de salir a la calle, de protestar cuando no estás de acuerdo...”. Y las nuevas siguen el mismo camino: “hay una canción inédita que habla sobre la culpa, quitarse esa culpa que a veces tenemos encima y que pesa mucho”.



En definitiva, “es un resumen ideal para 20 años”, confiesa, ya que en esos temas también participan gente muy diversa, además de todas las versiones de si misma: “en cada canción hay una Silvia diferente”.



Esas colaboraciones también han sido clave en sus 20 años. “Sin ellos... siempre he sacado algo positivo de toda la gente con la que he trabajado, le debo mucho a las personas que se han sumado en mis canciones”, apunta. La última colaboración fue la del single de adelanto de este trabajo, la remasterización de ‘El salto’, un tema que salió en 2019 y que “quedó un poco en el limbo cuando en 2020 íbamos a salir de gira”. Cuando estrenó el tema, “Guadi Galego me mandó un mensaje diciéndome que le encantaba”, así que cuando pensó en volverla a grabar, “le escribí y, la verdad, es que la canción gana muchísimo, la voz de Guadi funciona muy bien, como si te cantara al oído”.

Fechas y disco

Ahora dará comienzo una gira que en septiembre la llevará a Pontevedra o Barcelona y en noviembre a Sevilla. La artista espera ir desvelando más fechas “que nos fan moita ilusión”, pero hay algo que está claro, y es que la gira acabará en Arteixo el 29 de diciembre: “yo soy de Meicende y cerraremos la gira en Arteixo, va a ser una pequeña fiesta”.



Mientras tanto, el disco se puede adquirir en A Coruña, en Psicodelia (Rua Nueva, 25) y A tenda de Marián (Novo Mesoiro, 30); y en Arteixo, en el Café Cultural Melandrainas (Nicaragua, 4) y en la peluquería Manuel Campos (avenida de Fisterra, 18).