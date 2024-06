La comunicación con el Ayuntamiento de A Coruña divide a los barrios en dos bandos

Sector 7 Recinto Ferial “no existe un feedback después de pedir las cosas por registro” “Es una comunicación escasa con las asociaciones. Salvo que preguntes, no se comunican para informarte de actuaciones como la del carril bici. No existe un feedback después de pedir las cosas por registro y eso hace que se pierdan cosas importantes para todos” ►El debe

“El cómo se solucionan las solicitudes vía registro. No existe un seguimiento correcto a través de la web”

Cuatro Caminos - A Barcarola “la línea es muy positiva, porque te atienden en cuanto contactas” “No tenemos ningún problema de comunicación con el Ayuntamiento. Hemos mantenido dos reuniones con Seguridad Ciudadana, a petición de ellos precisamente. La línea muy positiva, porque te atienden en cuanto contactas con ellos. No hace falta andar con escritos” ►El debe

“Las mayores quejas que recibimos son por la limpieza, pero es que somos muy poco cívicos”

Elviña Castro “los circuitos legales son escritos y registros; no sabemos cómo agilizar” “Va lenta la cosa a la hora de tratar los problemas. Los circuitos legales para nuestros temas son registros y escritos, así que no sabemos de qué forma se podría agilizar. Creemos que todo podría ser más rápido y se podrían reducir los tiempos y no andar con tanta burocracia”. ►El debe

“No tenemos problemas de seguridad ni de okupación, pero demandamos servicios como el bus”

Orzán “las oficinas que responden como deben son la del grafiti y urbanismo” “Con algunos la comunicación es muy buena y con otros a nula. La eficacia de las formas de comunicación en nuestro caso es nula y hay demandas que siguen sin atender. Las únicas oficinas municipales que responden como deben son la oficina del grafiti y otra Urbanismo” ► El debe

“Las cámaras que funcionan, pero no sancionan. Se pidió un listado de vecinos, pero no lo han hecho”

Feáns “la alcaldesa nos coge el teléfono habitualmente y los concejales, también” “Es buena, en nuestro caso particular cuando hablamos con los concejales lo hacemos directamente. A veces dan largas, pero por norma general suele escuchar. La alcaldesa nos coge el teléfono habitualmente. Otra cosa es que te solucionen con rapidez” ►El debe

“Tenemos el pueblo arreglado y limpio, aunque falta limpiar los caminos”

O Castrillón “nunca debe olvidarse a la hora de gobernar que somos una ciudad de barrios” “Todo lo que hemos planteado últimamente al Ayuntamiento ha tenido respuesta por parte de las distintas concejalías. En algunos casos son bastante rápidos. En otras ocasiones es difícil que tengas la respuesta que quieres, pero sobre todo tenemos que decir que están dispuestos a escucharnos. Estamos muy satisfechos con las últimas actuaciones de movilidad que se han hecho en el barrio, y que eran compromisos adquiridos en los presupuestos participativos de otros años” ►El debe

“Que no todas las inversiones vayan para el centro. Somos una ciudad de barrios, y así fue construida la ciudad de A Coruña. Eso nunca debe olvidarse a la hora de gobernar en esta ciudad”

O Ventorrillo “tenemos una comunicación súper fluida y en muchas ocasions a golpe de whatsapp” “Lo que tenemos es una comunicación súper fluida con el Ayuntamiento, en muchas ocasiones a golpe de Whatsapp y por esa vía nos contestan también de forma inmediata cada vez que la utilizamos. A veces la solución tarda un poco más de lo que desearían los vecinos, pero la respuesta es en el momento y se ponen a trabajar en ello, no todos los temas son fáciles de resolver rápido. ¿Qué más podemos decir sobre la forma en la que se relacionan con nosotros? ►El debe

“Tenemos una buena relación y siempre con nosotros se han mostrado dispuestos a atender nuestras necesidades, así que no tengo ningún punto crítico en ese sentido”

Juan Flórez “la reparación puntual es rápida, pero a los grandes temas no suelen dar respuesta” “La comunicación con el Ayuntamiento es escasa en nuestro caso. Si son cosas pequeñas o no demasiado trascendentes suelen atendernos en un tiempo razonable y la cosa queda solucionada. El problema es cuando nos referimos a grandes temas como la limpieza o seguridad ciudadana, a los que no suelen dar una respuesta ni más tarde ni más temprana. Lo mejor que se puede decir a nivel asociación vecinal es que la reparación puntual de desperfectos es bastante rápida” ►El debe

“A día de hoy uno de los puntos clave es la seguridad, así como la limpieza de los calles, como es el caso de la plaza de San Pablo., donde creemos que se debe actuar con mayor regularidad”

Os Mallos (Plataforma) “si la gente es mayor o no maneja internet, el método se hace muy complicado” “Cuando llamamos siempre nos atienden al momento y las demandas que solemos hacer entran en el Ayuntamiento. A lo mejor no somos del todo imparciales, porque en algunos casos existe un conocimiento y un trato personal, pero la realidad es que en cuestiones como limpieza no solamente nos escuchan, sino que nos piden que en el caso de que no fueran atendidas nuestras peticiones nos pongamos en contacto otra vez para recordar esa cuestión” ►El debe

“Lo primero que tienen que solucionar es la cuestión de los narcopisos, aunque no sea exactamente su competencia creemos que pueden colaborar de manera más cercana con la Policía Nacional”

A Zapateira “pretendemos hablar y nos cuesta mucho: la comunicación es nula” “Pretendemos hablar y es algo que cuesta mucho: nos remiten a correos sin respuesta final. La problemática que detectamos con nosotros resulta que es algo generalizado, así que la comunicación por parte del Ayuntamiento puede decirse que es nula” ►El debe

“El transporte urbano. La mejora es fundamental. No todos vivimos en el centro y nos echan de la ciudad”

Novo Mesoiro “está yendo a peor y hay un montón de cosas pendientes de ejecutar” “Está yendo a peor últimamente el tema de la comunicación. Se están trasladando cosas vía registro o por otros medios que luego no se están arreglando. Hay un montón de actuaciones pendientes y sinceramente opinamos que la cosa ha empeorado bastante en ese sentido” ►El debe

“La biblioteca. Hay un millón y medio de presupuesto para su construcción y no nos dan información”

San Pedro de Visma “no vemos que las reuniones que mantenemos se conviertan en soluciones” “A nivel personal hasta ahora ha sido siempre una comunicación fluida, con reuniones con concejales y la alcaldesa, aunque no vemos que eso repercuta en la solución definitiva de nuestros temas. Son receptivos, pero a nivel eficacia y traslado de soluciones no se ve” ►El debe

“La ejecución de las soluciones. Sabemos que las obras no son inmediatas, pero llevan demasiado tiempo”