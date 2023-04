Reportaje | Las asociaciones vecinales piden pequeñas grandes actuaciones para recuperar la sonrisa de los barrios de A Coruña

JAVIER HURTADO : “Lo primero es el traslado del parque infantil para el área biosaludable. Los niños de 9 o 10 años no tienen un espacio para jugar con el balón. Nuestro deseo principal es tener un cancha como la que tienen todos los barrios. Estamos avergonzados, porque se inauguran en todos lados, menos aquí. También reparación de las aceras y elevar los pasos de peatones, así como retirar el tráfico pesado del medio del barrio”

JOSÉ RAMÓN CERNADAS : “Esto es un pueblo, no exactamente un barrio con sus necesidades tradicionales. Lo que pedimos por ello es que contemplen a Feáns como un pueblo con esas necesidades. Viene mucha gente de la ciudad a pasear, pero seguimos teniendo pendiente la limpieza y arreglo del río. Cuando voy a Arteixo, Laracha o Cambre los ves cuidados, frente al abandono de aquí. Se trata de cuidar el entorno de Feáns como el pueblo de A Coruña”

CALUXA BARRIENTOS : “Las urgencias son la accesibilidad principalmente; somos un barrio de gente mayor y se precisa un pavimento que evite caídas a la hora de caminar. Tenemos tres señoras en silla de ruedas que no pueden bajar por sí mismas, debido a las barreras arquitectónicas. También necesitamos policía de barrio, porque hemos vuelto a la época de cuando yo era pequeña”

LUISA FERNÁNDEZ : “El arreglo definitivo del Camino del Cura, ya que el que se ha realizado es temporal y, en cuanto empiece el invierno, se convertirá en un barrizal. También es necesaria una zona para perros, ya que hay muchos en el barrio, así como arreglar y mantener la barandilla de madera y la zona de barbacoas en dirección al monte de San Pedro. Nos gustaría también una cubierta en la plaza Elíptica, ya que el proyecto realizado por la Marea no nos gustó”