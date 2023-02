Reportaje | Algoritmos verdes por naturaleza: la UDC contribuye a una IA sostenible

Que la Inteligencia Artificial nos va a cambiar la vida a todos (o mejor dicho, que ya nos la está cambiando) parece algo imparable. Su aplicación práctica tiene cabida, prácticamente, en todos los ámbitos de la vida. También es clave su papel a nivel medioambiental, en la búsqueda de un mundo más sostenible. Sin embargo, desarrollarla conlleva tal gasto energético que, en ocasiones, no compensa. “É algo paradóxico. En ocasións, desarrollar un algoritmo que ten como obxectivo dar resposta a algunha necesidade medioambiental pode xerar un gasto enerxético tan elevado que, se facemos un balance entre o invertido e o que se pode conseguir, non sae a conta”, explica Verónica Bolón, investigadora del Citic que lidera un estudio desde la UDC sobre los denominados algoritmos verdes, cuyo papel se antoja decisivo.



“Realmente, os algoritmos son ferramentas que empregamos para acadar determinados obxectivos. E desarrollalos e probalos ten un custo a nivel ambiental. En moitos casos, empréganse para lograr un aforro enerxético en determinadas áreas, pero o que pretendemos nós é que o propio algoritmo sexa sostible en si mesmo. Moitas veces, o foco está posto no resultado, pero hai que ter en conta todo o que conleva o proceso”, señala Bolón, que pone algún ejemplo que hace reflexionar. “Danse casos como un no que simplemente facer unha proba para un proxecto futuro supuxo o gasto enerxético que provocan 26 vivendas danesas en todo un ano. É algo que non ten demasiado sentido. Queremos evitar situacións así”, afirma.



En ese sentido, la meta en que la trabajan Bolón y su equipo es aplicable a numerosas cuestiones prácticas. “O noso obxectivo é aplicar algoritmos verdes, ademais de intelixentes, tanto desde o punto de vista do seu deseño como desde a busca de respostas a retos medioambientais concretos”, detalla. Así, es aplicable a cosas tan concretas como mejorar la eficiencia energética de un edificio o de un vehículo, por ejemplo. “Buscamos que, para conseguir ese tipo de cousas, as ferramentas que empreguemos para chegar a elas tamén sexan eficientes para non perxudicar ao medio ambiente”, añade.



Bolón confirma que el uso eficiente de los algoritmos de la Inteligencia Artificial va a ser clave en el futuro, por la que ya empiezan a contar con cierta regulación. “De feito, xa ten importancia tanto nas políticas europeas como nacionais. A nivel europeo, existe o chamado Pacto Verde, que incide nesa liña; e en España existe o Programa Nacional de Algoritmos Verdes, que forma parte da Estratexia Nacional en Intelixencia Artificial”, concluye la especialista.