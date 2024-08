El remedio ‘milagro’ de las celebrities que escasea en las farmacias de A Coruña

Protagonista de vídeos virales en Tiktok, celebrities norteamericanas que han hablado abiertamente de sus efectos y motivo de polémica. El Ozempic es un medicamento inyectable de venta con receta para mejorar los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre en adultos con diabetes mellitus tipo 2. También está indicado para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares serios en estos pacientes con enfermedades cardíacas confirmadas.

Sin embargo, este fármaco se ha popularizado a nivel mundial por otro factor: ayuda a perder peso de forma rápida y sin grandes esfuerzos. Los profesionales advierten de que, si no se llevan unos hábitos saludables, de nada servirá inyectarse este medicamento, ya que aparecerá el conocido ‘efecto rebote’. Pero su fama también afecta a los pacientes diabéticos, y es que las farmacias de A Coruña sufren episodios de escasez de este remedio.



La farmacéutica y nutricionista Blanca González Herrero, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña (COFC), asegura: “Si bien la moda me da la sensación de que ha venido de Estados Unidos y allí no sé si es de venta libre, aquí es con receta médica, por lo que está muy intervenido”.

Esto, sin embargo, no impide que su uso sea cada vez mayor. “Esta semana, por ejemplo, en la farmacia había Ozempic de un miligramo sin problema, pero escaseaba la dosis de 0,5 y 0,25 miligramos”, dice. Ahora bien, si se necesita receta, ¿por qué hay dificultad para encontrarlo en las farmacias? “Puede ser que se prescriba mal. No sé si es eso o que ha creado tanta expectativa que muchos diabéticos con sobrepeso reclaman este medicamento”, comenta.



La dosis de Ozempic se establece según el perfil del paciente. “Muchas veces se empieza por una dosis baja y se va subiendo”, explica Herrero. En redes sociales, los detractores de esta moda alertan de los posibles efectos adversos que puede tener el uso de esta ‘novedad’. La farmacéutica defiende que, si bien su indicación no es la pérdida de peso, “para que un medicamento salga al mercado tiene que pasar unos ensayos clínicos en los que se ven los efectos secundarios más habituales. No los vamos a ver de cara a treinta años, pero sí a cinco o diez. Esto no quiere decir que no sea seguro si está recetado y prescrito. En la farmacia también se hace un seguimiento”.

Alternativa

La miembro de la junta de gobierno del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña recuerda que existe otro medicamento con la misma composición que el Ozempic pero con la indicación específica de pérdida de peso. “Los endocrinos ahora mismo están tendiendo a recetarlo para las personas no diabéticas”. Se trata de Wegovy, que también se puede adquirir solo bajo receta médica y que está destinado a personas con obesidad. “Existiendo esta opción, esperemos que se descongestione la situación de escasez del Ozempic”, sostiene González Herrero, quien afirma que “no tiene sentido que alguien use Ozempic ahora mismo teniendo esta otra opción”. La farmacéutica quiere dejar claro que ninguno de estos fármacos son milagrosos: “Si lo usas para adelgazar y lo dejas de tomar sin haber cambiado los hábitos y sin hacer ejercicios, vas a tener efecto rebote. Te quitan la sensación de hambre pero si dejas de utilizarlo y sigues comiendo mal no vas a mantener los resultados en el tiempo”.

Se han dado casos en los que se han descubierto recetas falsificadas para poder obtener este fármaco, asegura Castro



Por su parte, el expresidente del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, Héctor Castro, reconoce que “está habiendo más control” para evitar los problemas de suministros, pero asegura que se han dado casos en los que se han descubierto recetas falsificadas para poder obtener el Ozempic en las farmacias.