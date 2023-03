La reforma del CEIP Víctor López Seoane de Monte Alto permitirá ahorrar un 30% de energía

El Ayuntamiento de A Coruña aprobó en la Junta de Gobierno local el proyecto para la reforma y la mejora energética de las fachadas del CEIP Víctor López Seoane, en Monte Alto, con un presupuesto de 568.226,27 euros y un contrato que se licitará en las próximas semanas. Con esta obra, el colegio ahorarrá un 30% en el consumo de energía

Los trabajos se realizarán en dos fases. La primera de ellas permitirá la sustitución de las ventanas del edificio, una actuación inegral en las fachadas que permitirá añadir un nuevo sistema térmico exterior. Además, se cambiará la carpintería exterior de puertas y ventanas, por otra de mejor seguridad y aislamiento, así como la retirada de las rejas e seguridad que cubren parte de los hueco de las fachadas.

Las actuaciones tienen como objetivo corregir los problemas de aislamiento existentes por el deterioro y la antigüedad del cierre de la fachada, una actuación que permitirá mejorar las condiciones climáticas del centro. Tras la rehabilitación se estima que se reducirá el consumo de energía y de emisiones de dióxido de carbono en más de un 30%. “Trátase dunha intervención coa que continuamos a mellorar as instalacións educativas da cidade ao tempo que acadamos unha maior eficiencia enerxética, renovando a envolvente e acondicionando o edificio térmicamente”, explicó la alcaldesa, Inés Rey.

Desde el Gobierno local también recordaron que pese a que la educación es competencia de la Xunta, el Ayuntamiento decidió actuar en el Víctor López Seoane "ante o estado no que se atopa o centro, no que a Xunta non realizou os investimentos necesarios malias reiteradas peticións".