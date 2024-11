Raphael | “El público gallego conmigo siempre ha sido maravilloso. Y no tiene motivo para cambiar ahora”

El próximo día 30, Raphael regresa a tierras herculinas para ofrecer un concierto de su ‘Tour Victoria’, exclusivo en Galicia. Para la cita en el Coliseum (20.30 horas), organizada por Cávea Producciones, con el patrocinio de la Xunta de Galicia y con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, el artista de Linares promete un gran concierto.

¿Qué se va a poder esperar el público que acuda al Coliseum?

Hombre, lo que va a ver es un gran concierto, eso desde luego. Porque yo siempre me empeño en que las cosas salgan muy bien, que la gente disfrute mucho, que de eso se trata y que siga la gente pensando en cuando me va a poder volver a ver otra vez (ríe).



Son muchas las actuaciones que ha dado en A Coruña, ¿se acuerda de aquellos primeros conciertos?

Me acuerdo perfectamente de todas las veces. Lo que pasa es que, a veces, confundo unas con otras, digo de tiempo. Cosas que creo que han pasado un año, a veces han sido antes o después. Pero me acuerdo de todo perfectamente. Desde la primera vez que fui. Siempre muy agradecido, porque siempre he tenido unos recibimientos maravillosos. El público gallego conmigo siempre ha sido fantástico. Y no tiene motivo para cambiar ahora.

En esta ocasión, viene con este ‘Victoria’, un trabajo que ha producido con Pablo López, ¿cómo ha sido trabajar con él?

Muy bien, fenomenal. Es un gran profesional Pablo. Lo he pasado muy bien, ha sido muy interesante, una nueva forma de hacer cosas, pero que las sé amoldar a mi forma de ser, de cantar. Tan contento estoy que vamos a hacer otro, por supuesto.

Después de 60 años sobre los escenarios, con tantos temas a sus espaldas, ¿cómo se seleccionan?

Es complicado, porque, indudablemente, hay canciones que no puedo dejar de cantar, porque el público las está esperando. Añade a eso que yo tengo la obligación de meter cosas nuevas también, para que el público se vaya acostumbrando a lo nuevo. Entonces es complicado, pero, afortunadamente, tengo un repertorio tan grande, y de tanto éxito, que tengo muchas armas a mi favor para que el concierto sea muy bueno y la gente se lo pase bien.

Entre tantas armas, ¿duele tener que dejar alguna escondida durante algún tiempo?

¿Sabes lo que me pasa a mí? Que a veces me cansa una canción determinada. Lo que hago es que la quito. No se nota mucho, porque son tantas las que estoy exponiendo ahí... que a lo mejor alguien dice ‘no cantó tal cosa’, pero, como al mes la extraño... y entonces la vuelvo a poner (ríe). Porque son canciones que, en realidad, han marcado la historia musical del país. No puedo quitarlas. No puedo, ni debo.

¿Y cuál diría que es la favorita del público? Esa que no puede faltar nunca en un repertorio.

Bufff... son muchas... No puede faltar ‘Yo soy aquel’, no puede faltar ‘Cuando tú no estás’, ‘En carne viva’, ni puede faltar ‘Qué sabe nadie’, ni puede faltar ‘Escándalo’, ni puede... (ríe) son muchas que no pueden faltar.

Hace aproximadamente un año decía en una entrevista que con los años va mejorando y aprendiendo. ¿Qué le queda por aprender y por hacer?

Pues mira, cuando oigas el nuevo disco que he hecho, que sale el 29, que se llama ‘Ayer, aún’, verás que cambiar, no puedo cambiar, pero sí evolucionar. Yo estoy evolucionando constantemente, por eso al público no le extraña nada, porque yo voy con los tiempos. Del ayer tengo las maravillosas canciones que tengo, que, en la actualidad no existen.

Después de tantos años sobre los escenarios, ¿Cuál es el secreto para seguir viajando por todo el país, y por el extranjero, y seguir llenando recintos allá donde va?

A esa pregunta no te puedo contestar, porque yo no lo sé. Yo soy el último que se va a enterar (ríe). Lo real es que ahí está el público, siempre, constantemente, año tras año, no sólo en España, sino en América, en Estados Unidos, hasta hace unos años Rusia también. El público está siempre ahí. Lo único que yo tengo que estar siempre es fenomenal, tengo la obligación de que la gente salga diciendo “cómo está el tío de voz”, esa es mi obligación.

Decía que ya tiene nuevo disco.

El 29 sale.

¿Con nueva gira?

Sí, claro. Tenemos gira el próximo año. Empezará en febrero por EEUU y Puerto Rico. Después regreso a España. Trabajo hay siempre (ríe).