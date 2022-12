RadioTaxi insiste en subir las tarifas de forma anual en A Coruña y no cada tres años “y de golpe”

Incrementar las tarifas “mínimamente” de forma anual y no hacerlo “de golpe” cada tres años. Esta es la intención de la compañía RadioTaxi, que insiste en la necesidad de modificar el importe inicial para hacer frente a los costes diarios. El presidente de la asociación, Antonio Vázquez, si bien reconoce que la gasolina no está en su momento más caro, “el IPC sí, y hay reparaciones y trámites, como cambiar las ruedas, que se hace muy cuesta arriba”.



La negociación con la compañía mayoritaria en A Coruña, Teletaxi, se estancó al no haber un acuerdo. Esta considera que no es el momento de modificar las tarifas y emplaza su estudio a dentro de unos meses, cuando la gasolina deje de tener descuento. El Ayuntamiento escuchó a las dos entidades, pero al no haber acuerdo, no pudo actuar, ya que la decisión necesita un consenso.



“Nosotros creemos que es ilógico. Además, es frustrante porque chocamos con la otra asociación pero no con la Administración. Normalmente suele ser al revés”, comenta Antonio Vázquez, quien, además, mira hacia el modelo de Vigo como el ideal. “Todos los años realizan una subida más pequeña, en vez de un sablazo en tres años”, añade. En la ciudad olívica el sector acaba de anunciar un incremento del 6% a partir de enero de 2023, mientras en 2022 ya se incrementó cinco céntimos la subida de bandera, es decir, un 1,85%. En Santiago, por su parte, el año comenzará con el segundo aumento en tan solo un par de meses.

Tráfico “complicado”



El presidente de RadioTaxi considera que las últimas semanas se están viviendo jornadas de “tráfico complicado”. “Entre la lluvia, las obras de Cuatro Caminos, la Casa del Mar y el encendido de las luces de Navidad, hay muchas retenciones”, explica. Por ello, insta a los ciudadanos a utilizar el transporte público con el fin de mejorar la movilidad. “Los aparcamientos están completos y eso genera colas”.