Queens Of The Stone Age en A Coruña: puede que David Grohl tuviera razón

Lo advirtió hace sólo unos meses Dave Grohl, batería de Nirvana, líder de Foo Fighters y, de manera provisional durante un disco, también a las baquetas en Queens Of The Stone Age: "Cuando suben al escenario son la mejor banda de rock del mundo, como si nadie se acercara. Hay bandas increíbles, pero como músico te sientas, los ves y te quedas como 'no es justo, ¿por qué?". Así definía el genio de Seattle a los que durante un tiempo fueron sus compañeros, los mismos que arrasaron el Coliseum con el repaso a un cuarto de siglo de rock áspero, distorsionado y complicado hasta para las etiquetas.

Unas 6.000 personas acudieron al concierto



El paseo de Josh Homme por A Coruña duró apenas 100 minutos, tiempo suficiente para jugar a ser el tipo duro de Kyuss, por más que no cayese un solo tema de su anterior banda, y su versión limpia y en clave de redención actual. Grohl lo había disfrutado en primera línea de escenario y de público. Y por eso sabe bien de lo que habla. Un frontman antihéroe capaz de asumir y transmitir toda la fuerza de una banda que juega en la escala más alta de los decibelios (llegó a rozar los 111). 'Little sister' y 'Monsters in the parasol' pusieron el punto de partida a comienzos del siglo XXI. Entre el futurismo noventero y algunos efectos de luces propios de orquesta de verano la puesta en escena fue entre sobria y galáctica, pretendidamente intimista y oscura por momentos, según confesó el propio Homme: "Pedimos algo secreto y privado". Fue uno de los muchos doblesentidos que escogió para referirse al público, aunque hablar habló más su guitarra que él mismo. Al comienzo de la gira española que suponía la cita coruñesa se refirió de dos maneras: con un "gracias España" sin apenas acento californiano y, ya en su lengua natal, para decir que estaba en su "puto sitio favorito del mundo".



Fuerza

El 'pepinazo' de salida no decayó nunca hacia el intimismo, aunque a medida que la banda empezó a repasar sus álbumes más recientes sí sonó cada vez más lejano aquel concepto del sucio stone rock del que siempre han renegado. La lírica alcanzó su clímax con Homme sentado a los teclados para interpretar 'The Vampyre of Time and Memory', a la que siguió su incursión en el cine de acción con 'Millionaire'. De la época más 'sucia' fuera de los escenarios no hubo ni rastro, ni siquiera el archiconocido 'Feel Good Hit of The Summer'.



Nadie sabía cuándo caería el mega hit 'No one knows', y ésta quedó para el final del único bis de la noche. Las 6.000 personas que abarrotaron lo abierto del Coliseum llegaron a un estado de éxtasis que derivó en un pogo ordenadamente bestial: fueron decenas los cuarentones y cincuentones que tuvieron su momento de catarsis. Anteriormente ya habían demostrado una madurez envidiable y cada vez más difícil de encontrar: la de la ausencia casi total de móviles y la de un público disfrutando sin necesidad de pantallas. Ni siquiera en el escenario principal, que en el juego de luces no aptas para epilépticos recordó a la etapa más indie del Playa Club.



Y es que, cuando Dave Grohl habla de música es porque algo sabe. Y más después de haber sido una de esas reinas de la Edad de Piedra que tan bien se conservan en 2024.



Bala

Alrededor de 2.000 personas entraron con antelación, muchas que no lo hicieron fue por cuestiones laborales, para poder ver a las gallegas Bala. Dejaron la primera gran sorpresa de la noche: habían entrado al ritmo de 'Sabotage' de los Beatie Boys y acabaron por interpretar a Nirvana ('Territorial Pissings') de la mano de la bajista de Nashville Pussy.