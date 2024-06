Pull&Bear y Wake Up se alían para crear un nuevo festival en A Coruña

Pull&Bear, la marca joven del grupo Inditex, se alía con la promotora coruñesa Wake Up para organizar un nuevo evento que tendrá lugar el segundo fin de semana de septiembre. El Wake Up Weekend se celebrará del 13 al 15 de septiembre en espacios como el muelle de Batería, el castillo de San Antón o la sala Pelícano, así como "una ubicación sorpresa".

El cartel, por ahora, contará con una de las leyendas del techno europeo, como Carl Cox, que visitó la ciudad el pasado año, para actuar en Bens. Además, forman parte de la programación otros artistas como el alemán Chris Liebing, Lola Lozano, Giorgia Angiulli, el directo de Hannes Bieger o Caste.

No será el único evento de varios días que Wake Up organice este año en la ciudad, ya que del 11 al 13 de julio tomarán el parque de Bens con la segunda edición de Wake Up & Dream, con artistas internacionales como Ben Klock, Robert Hood, Nina Kraviz, I Hate Models o Marron, así como nacionales como Hector Oaks o Paco Osuna.