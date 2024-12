El primer gran belén navideño de A Coruña, con más de 300 figuras, ya se puede visitar en el Casino

Los clientes habituales del Sporting Club Casino podrán toparse, si acuden estos días al local, con una curiosa escena: el enorme belén de más de 300 figuras que sus empleados han colocado en la planta baja del establecimiento. Una visión espectacular, no obstante, que no les debió pillar desprevenidos, ya que esta tradición lleva celebrándose desde que abrió el Casino hace casi 135 años. Los socios pueden ver el belén de 09.00 a 22.00 horas, el horario de apertura del centro.



Con la inauguración de su representación del nacimiento de Jesús, el Casino da pie así además a la puesta en marcha de los grandes belenes de la ciudad. El Ayuntamiento, la parroquia de Santa Margarita o el colegio Grande Obra de Atocha, entre otros, ya han explicado también qué día honrarán la figura del Mesías con sus imágenes y figuras.



El director del Sporting Club Casino, Juan José Medín, comenta que, en el caso de su local, el belén “es cada año más grande”, y además tratan de aportarle variedad y que no se parezca al de años pasados al cambiar las posiciones de las figuras. Estas, en su mayoría, están hechas con materiales como el porexpán y la espuma de polietileno, que “son mucho más rápidos y fáciles de montar y desmontar”: “Más o menos manejamos 300 figuras, contando cada animal o pequeño adorno independiente, pero en el almacén aún hay más”.



Entre los aspectos que más destacan del belén señala la cascada de agua que lo atraviesa por la mitad, que va a dar a un pequeño estanque con peces que, indica, encanta a los niños. Asimismo, dice que a los más pequeños también les entusiasma el castillo de Herodes, con sus figuras de soldados romanos ataviados con sus armas y armaduras. Todos los elementos del belén fueron manufacturados por los propios empleados de mantenimiento del Casino, y el montaje dura alrededor de un mes. Medín también asegura que el belén genera expectación e ilusión entre los clientes. “La tradición belenística siempre ha estado muy arraigada aquí”, explica. “Es una tradición que cumple 134 años”, dice, y manifiesta que, al menos en el local de la calle Real, no ven claro que pueda crecer mucho más porque ya ocupa buena parte de la planta baja. Un sacrificio, no obstante, que acometen encantados.

Más puestas de largo



No obstante, no es el único de los grandes belenes tradicionales de A Coruña que será colocado este mes. En parte porque, en el caso del colegio Grande Obra de Atocha, el belén nunca llega a desmontarse. Sin embargo, como el del Casino, tiene varias fuentes de agua que se llenarán el día 20, para que el decorado esté completo durante varias semanas. Las fuentes están secas durante casi todo el año para que la humedad no dañe las figuras.



Por su parte, la parroquia de Santa Margarita colocará su belén este domingo, día 8, que podrá visitarse en horario aproximado de 11.00 a 12.30 horas.



Finalmente, el belén municipal abrirá sus puertas el próximo viernes, día 13, en el Palacio de María Pita. El pesebre, que contiene varias figuras históricas de la ciudad, añadirá este año la del cantante de Los Satélites, Sito Sedes, fallecido en julio.