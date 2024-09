Un presunto "toxicómano" se mofa de los manifestantes del Agra do Orzán y es separado por la Policía

Generó más ruido que el de las potas y las cacerolas la protesta contra el tráfico de drogas en la calle Laracha. Y es que uno de los sospechosos "habituales" decidió mofarse de los vecinos y unirse a la manifestación, móvil en la mano, para grabarla. No le sentó demasiado bien a uno de los indignados, que de un tortazo, y después de varios avisos, mandó el teléfono al suelo.

Ante la creciente tensión y la actitud provocadora, la Policía Nacional decidió intervenir y llevárselo a un aparte. El hedor a alcohol y los síntomas de estar bajo los efectos de alguna sustancia eran más que evidentes, según fuentes policiales. Iban solamente diez minutos y la retirada se celebró con estruendo.

Los manifestantes crecieron en número con el paso de los minutos, a pesar de tratase de una protesta convocada por redes sociales y portal a portal, que no contaba con autorización de la Delegación del Gobierno. La Policía Local y la Nacional controlaron que no volviese a crecer la temperatura y, cuando un segundo acusado -por los vecinos- de traficar apareció en escena, rápidamente fue apartado a pesar de la persecución de varios vecinos megáfono en mano.

A la pregunta de qué pasa con el que, según los vecinos, pasa, la paciencia es la respuesta. “Hemos adquirido el compromiso del Ayuntamiento y la Policía de avanzar con la investigación en un mes, porque saben que no es un menudeo corriente”, afirma Noemí, una de las voces del barrio que no quieren que sea conocido como Agra do camello.