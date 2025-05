El PP pone un cero a los dos últimos años de Gobierno de A Coruña

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, hizo un repaso en cifras de la gestión de Inés Rey y recordó la condonación de una deuda de ocho millones a Albada, la concesionaria de Nostián y los 164 millones de euros y tachó estos dos últimos años de Gobierno de Inés Rey, que hoy llega al ecuador de su segundo mandato, como "cero". Cargó la responsabilidad en el BNG que, al permitir la modificación presupuestaria, le dio más poder al ya todopoderoso Lage Tuñas" en referencia al teniente de Alcaldesa y concejal de Hacienda.

Acusó a Inés Rey de no tener política de vivienda. "Cero en nuevos equipamientos, parques, instalaciones y diálogo", criticó. "No tiene proyecto, tiene relato", denunció. "Ella utiliza mucho el método de Pedro Sánchez: no hacer nada y cuando pasa algo es culpa del PP"

Como oposición, el PP se considera firme y fiscalizador y asegura que muchas de sus propuestas son las de los vecinos y recuerda que muchas de sus mociones se aprueban pero no se ejecutan. "Estamos en la calle", declaró.