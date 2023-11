El PP denuncia que la Policía pasó de tener diez patrullas en A Coruña a "dos o tres"

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, y la concejala Susana Catalán se reunieron con los representantes de seis sindicatos de Policía Nacional -CEP, EYA, JUPOL, SPP, SUP y UFP- para escuchar los problemas que sufren en su día a día. “En nuestra ciudad hay un problema importante de okupaciones, de tráfico de drogas y de aumento de robos en negocios que viven los barrios día a día por falta de presencia policial, tanto de Policía municipal como de Nacional”, señala Lorenzo.

La carencia de personal es su principal problema, aseguran. Los representantes sindicales estiman que en A Coruña es necesario actualizar y ampliar el catálogo de puestos de trabajo en un 15% para cubrir las necesidades porque está obsoleto y no adecuado a la realidad actual al aumentar la delincuencia. “Hace diez años había unas diez patrullas en la calle y en la actualidad no pasan de dos o tres debido a la falta de efectivos. En alguna ocasión al haber solo una patrulla y verse rodeados, tuvieron que irse por no contar con refuerzos”, destaca el portavoz popular. Tampoco pueden realizar servicios extras de refuerzo al no haber presupuesto para abonárselas, afirman.

Por otro lado, también consideran que el catálogo debería dedicar el doble del personal que hay en la actualidad en radiopatrullas y centro de llamadas al incrementarse las tareas por centralizarse en nuestra ciudad la atención telefónica a toda Galicia, excepto Vigo y Pontevedra. “Han quitado a agentes de la calle para atender en las oficinas y esto no puede suceder porque los barrios quedan desatendidos”, afirma Lorenzo.

En los grupos especializados también hace falta más personal, según los sindicatos, ya que por ejemplo en Investigación se producen retrasos por contar con una plantilla insuficiente. En el aspecto profesional, reclaman la equiparación salarial y en edad de jubilación con policías autonómicas y locales, así como que sea declarada profesión de alto riesgo como otras fuerzas y cuerpos de seguridad o emergencias.