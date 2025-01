El PP coruñés pide presionar al Gobierno del Estado para que deje de empeorar los servicios ferroviarios

El Grupo Popular pide a Inés Rey que abandone su pasividad y "exija a su gobierno amigo del Estado" que mejore todo lo relacionado con los trenes en nuestra ciudad, en vez de callarse ante unos problemas que no dejan de aumentar tras el anuncio de reducción de frecuencias y cambio de trenes por otros más pequeños y más lentos en el Eje Atlántico.



Según afirman los populares, los usuarios del tren en nuestra ciudad llevan años sufriendo problemas en los trenes tanto en el Eje Atlántico como en la conexión con Madrid, con denuncias por retrasos, suspensión o reducción de frecuencias, averías, problemas para conseguir billetes, falta de plazas, etc. “Lo llevamos al Pleno en varias ocasiones y el Gobierno municipal nunca se preocupó”, recuerda Miguel Lorenzo.



“Hay que mejorar el Eje Atlántico porque hay mucha demanda, no empeorarlo. Esto no es de recibo y tampoco lo es que la alcaldesa siga de brazos cruzados mientras los coruñeses sufren las consecuencias del maltrato del gobierno del Estado”, afirma el Portavoz Popular.



Referido a la nueva estación provisional Lorenzo comenta que “charlamos con usuarios y comprobamos que los accesos y los servicios no son los adecuados, como mala señalización, pocos pasos de cebra, falta de aceras, sin aparcamiento adecuado, el vestíbulo interior es insuficiente, escasos buses urbanos, etc”.



Esta estación provisional “va a estar funcionando durante un año y medio, no unas semanas y no puede seguir así. En vez de buscar soluciones, el Gobierno municipal y el del Estado se dedican a culparse mutuamente. Dicen que se han reunido pero los usuarios no ven esas mejoras que anunciaron y siguen las quejas”.