El PP de A Coruña hará propuestas para el nuevo presupuesto “nos llamen o no”

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, anunció hoy que entregará al Gobierno municipal un documento con propuestas para incluir en el nuevo presupuesto de 2024. “Esperamos su llamada, como han anunciado tanto la alcaldesa como el portavoz del Gobierno local, porque tenemos mucho que aportar y la falta de diálogo ha supuesto que no haya presupuesto este año, que no se ejecute el prorrogado, que no haya inversiones o que no se pague en plazo a los proveedores”, afirmó este miércoles.

Lorenzo anunció que “nos llamen o no, les entregaremos un documento con iniciativas y esperamos que se tengan en cuenta. Que no pase como con inseguridad, donde han rechazado todas nuestras propuestas a pesar de que hay cinco mil firmas vecinales que las avalan, o como en el anterior mandato, cuando se entregaron iniciativas por casi cien millones de euros y no se aceptó ninguna". El portavoz popular recordó que la alcaldesa, Inés Rey, "no habló con el PP en los últimos cuatro años sobre ningún asunto y ahora dice que va a contar con nosotros. Yo estoy abierto al diálogo. En el anterior mandato solo se aprobaron dos presupuestos y este año está prorrogado el de 2022. Hace falta uno nuevo”.

Ante el anuncio de que el Gobierno municipal comenzará a dialogar con el BNG la última semana de septiembre, considera que “teniendo en cuenta que este año no hay presupuesto, se lo toman con mucha calma cuando debería ser una urgencia para que entre en vigor el 1 de enero”. A 29 de agosto de este año, indicó Lorenzo, "hay 179 millones de euros del presupuesto prorrogado sin ejecutar, de los que 60 millones son para inversiones en los barrios, que se unen a los 180 millones sin ejecutar para obras en el anterior mandato”.