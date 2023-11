El PP de A Coruña exige un Plan Integral de Mejora del mercado de Eusebio da Guarda

El Grupo Popular exige al Gobierno municipal un Plan Integral de Mejora del mercado de Eusebio da Guarda, ante las quejas de placeras y placeros por falta de mantenimiento y de limpieza. “Es imperdonable el abandono del Gobierno municipal al mercado de pescado fresco más famoso de España y uno de los edificios más visitados de la ciudad. El mantenimiento y la conservación son defectuosos, por no decir inexistente”, señala el Popular tras visitar el mercado junto con los concejales Carmen No y José Ramón Amado, para escuchar las necesidades de quienes trabajan a diario en esta instalación municipal.

Esta falta de mantenimiento afecta a las infraestructuras culturales, deportivas, centros cívicos y también mercados. “El estado de las instalaciones municipales es la mejor metáfora sobre el gobierno municipal: tienen tantas goteras que no llegan dan las manos para taparlas”, afirma Miguel Lorenzo, quien recordó también los problemas de mantenimiento de instalaciones culturales, centros cívicos, o deportivas, por no ejecutar el presupuesto.

Las placeras y placeros se quejan de goteras en los puestos del pescado de la planta baja por agua que se cuela por lucernario y por la que se filtra con frecuencia de los desagües de los puestos de carnicería del segundo piso. Estos problemas de humedades provocan además moho y verdín en el techo. El suelo traslúcido está sucio y levantado y la gente tropieza o resbala y se cae. Necesita solución, al igual que el óxido de puertas y techos.

Otro problema son las máquinas de hielo. Hay dos y una no funciona y la otra tardaron veinte días en repararla la última vez que se estropeó. Y cuando hay calor tampoco produce la cantidad de hielo necesaria por lo que placeros tuvieron que tirar mercancía. También hay quejas sobre las neveras porque fallan con frecuencia.

Los montacargas se estropean con asiduidad y por su reducido tamaño no caben las piezas de carnicería de mayor tamaño, teniendo que llevarlas por el ascensor o a mano por las escaleras. Solicitan también revisión de las máquinas de aire acondicionado porque no funcionan correctamente: en verano sale aire caliente. Solicitan un estudio técnico de climatización para que no se estropee la mercancía.

También hay reclamaciones sobre seguridad: “por un lado que les doten de un desfibrilador, a lo que se comprometió el Gobierno municipal y no lo hizo, y a planificar una salida de emergencia sin tener que cruzar los puestos de pescado para hacerlo más ágil”, señala Lorenzo.