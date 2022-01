El PP afirma que las Becas USA “peligran” si el Gobierno local no cambia las condiciones

El grupo municipal del Partido Popular advierte de que las Becas USA “peligran” este año si el Gobierno municipal no modifica el pliego de condiciones, “con el consiguiente perjuicio para los escolares coruñeses”.



El pasado 27 de diciembre, la Junta de Gobierno acordó ampliar el plazo de licitación del servicio para que las empresas puedan presentar ofertas, una prórroga de 15 días desde el pasado día 31, pero el PP cree que no se recibirán propuestas debido al pliego.



“Hay dos razones fundamentales por las que no se presentaron ofertas hasta ahora por parte de las empresas especializadas en este servicio. En primer lugar, por el retraso de la publicación en la plataforma de contratación de la licitación de un servicio tan complejo como este y en un momento en que la concesión de los visados para estudiar en USA se ha reducido en un 40% para este año y el siguiente. En segundo lugar, por un pliego de prescripciones técnicas que rige la licitación que exige cumplir con unas obligaciones demasiado ajustadas económicamente que no deja margen a las empresas del sector, afectadas por los ERE y en un contexto de crisis económica generalizada”, sostienen.



El Gobierno local, por su parte, considera que el documento “trata de asegurar la calidad del servicio y los intereses tanto del Ayuntamiento como de los usuarios de las becas, para que vayan con todas las garantías”. Los populares creen que “va a ser muy complicado que haya alguna empresa que presente oferta”.