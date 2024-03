La Policía advierte un cambio en la delincuencia común en A Coruña

La semana pasada, se cometió uno de esos denominados “delitos comunes”: un sujeto, con múltiples antecedentes en su haber, aprovechó que un coche estacionado en la avenida de Arteixo no se encontraba cerrado con llave para sustraer del interior un maletín con material médico. No fue muy lejos: una patrulla de la Policía Nacional le sorprendió in fraganti y le detuvo. Es un caso muy típico, pero ya no tanto: fuentes de la Policía Nacional señalan que lo que se considera delincuencia común ha ido cambiando en los últimas semanas, e incluso meses, tanto el perfil de los delincuentes como la actividad, que pasa a centrarse más en los atracos.



Aunque no hay una estadística oficial, todos los policías cuestionados coinciden en afirmar que existe en la ciudad un pequeño grupo de personas, que podría rondar los 70 individuos, que comete cerca del 40% de los delitos. Esto provoca que cuando se detiene a unos cuantos de ellos, las estadísticas de algunos delitos bajen, por lo menos a nivel trimestral, y que cuando se produzca un delito habitual, los agentes sepan a menudo a quién buscar. “Ves que ha subido un delito, te enteras quién ha salido de la cárcel, y ya vas a por él”, resumen estas mismas fuentes.



Hay que tener en cuenta que la delincuencia común no es lo mismo que delito frecuente. Por ejemplo: según las estadísticas más recientes del Ministerio del Interior, en A Coruña se denuncian cerca de 30 (33) infracciones penales al día. Pero muchos no corresponden a lo que se entendería por ‘delincuencia común’, como señalan fuentes policiales. “Hay tres o cuatro que son delitos de daños. Alguien que denuncia que le han roto el teclado del portero automático de su portal, por ejemplo”, explican.



Es un delito, sin duda, pero casi imposible de resolver a menos que la denuncia ya incluya a un responsable. Luego figuran los delitos cometidos por internet, como las estafas telemáticas, que se han vuelto muy corrientes a medida que se ha popularizado la compra en línea. Del resto, la violencia de género o intrafamiliar puede registrarse en más de diez casos al día.



En muchos casos, estos delitos los cometen individuos con antecedentes, a menudo toxicómanos, pero la delincuencia que se asocia con este colectivo suelen ser los robos al descuido o con fuerza: ya sea entrando en locales por la noche para llevarse el contenido de la caja registradora o romper la ventanilla de uno o varios coches para llevarse cualquier objeto. “Estos casos se han reducido mucho en las últimas semanas porque hemos realizado varios arrestos –comentan fuentes policiales– y cuando acumulan varios delitos, se pasan una temporada en prisión”.



Veinteañeros



Pero, últimamente, la Policía percibe un incremento de los atracos, una modalidad delictiva mucho más preocupante. En vez de toxicómanos de cierta edad, los sospechosos son veinteañeros, muchos jóvenes inmigrantes en situación irregular, que actúan con violencia contra transeúntes desprevenidos. Actúan a menudo en la calle Barcelona, pero también en barrios cercanos, como O Ventorrillo. La Policía Nacional ha efectuado varias detenciones, pero el fenómeno persiste.



Por ejemplo: en la madrugada del miércoles al jueves, la Policía Nacional detuvo a dos jóvenes como sospechosos de dos atracos. El primero en la calle de Monasterio de Caaveiro, cuando una mujer que caminaba sola recibió un empujón por la espalda antes de que le arrebatasen el bolso. El mismo individuo, acompañado por otro, actuó de nuevo en la avenida de Buenos Aires y se llevaron un móvil tras poner un cuchillo en el cuello.