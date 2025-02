Pignoise golea en la noche de A Coruña con camiseta del Dépor incluida

Pignoise ya se tenía ganado el corazón de A Coruña de antemano. Porque su concierto en la Sala Inn, en pleno día de San Valentín, hace semanas que colgó el cartel de "no hay billetes", 'sold out' para los más modernos. Pero el de este viernes en la ciudad coruñesa fue en realidad un concierto con toque retro y vintage. Veinte años no se cumplen todos los días y por eso Pignoise está de vuelta en la carretera para llevar su pop punk por toda España.

Con Pignoise volvieron a la Sala Inn los años 2000, la adolescencia y primera juventud de los que ya tocan o rozan la cuarentena, pero que todavía sienten como si fuera ayer las melodías rockeras de la banda madrileña, liderada por el exfutbolista del Real Madrid Álvaro Benito.

Y el fútbol también quiso dar su versión nostálgica durante el concierto. Álvaro Benito se enfundó como estilismo la ya mítica camiseta del Dépor de color verde y patrocinada por Feiraco, una enseña que el actor coruñés Martiño Rivas redescubrió en televisión a principios de 2023 y que ha hecho a muchos aficionados regresar a esos históricos años 90 del deportivismo y a muchos jóvenes, que entonces ni habían nacido, a engancharse a ellos.

Álvaro Benito, de Pignoise, con la camiseta del Dépor en su concierto en A Coruña | Dani Moreno

De esa guisa Álvaro Benito, Pablo Alonso Álvarez y Héctor Polo llevaron la fiesta y la diversión a la Sala Inn con algunos de sus grandes éxitos como aquella 'Nada que perder' que puso música a la serie 'Los Hombres de Paco', 'Estoy enfermo', 'Todo me da igual' o 'Te entiendo'.

Y para los que no pudieron estar en el concierto del día del romanticismo, tranquilidad, porque Pignoise ya ha prometido que regresa a A Coruña, y más pronto de lo pensado, ya que es uno de los integrantes del Morriña Fest 2025. Los 2000 están de vuelta, definitivamente.