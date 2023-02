Piden la rehabilitación de la Fonte dos Caños, ubicada en la frontera entre Eirís y Xuxán

El estado de la Fonte dos Caños es motivo de preocupación para los vecinos de Eirís y Xuxán, que reclaman una rehabilitación lo antes posible, al considerar que se trata de un elemento que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad. Así lo explica Monica Díaz, presidenta de la asociación vecinal de Eirís, que asegura que la fuente no está recibiendo la atención debida por parte del Ayuntamiento. “Temos a sensación de que os barrios estamos esquecidos, e esto é un exemplo máis”, asegura.



La fuente, situada en la zona limítrofe entre los barrios de Xuxán y Eirís de Abaixo, se vio afectada en su momento por las obras del antiguo parque Ofimático. “Empezaron a urbanizar e fixeron o plan como se a fonte non existise. Hai unha beirarrúa que está cortada a escasa distancia da fonte. Fixeron un deseño moi bonito desde unha oficina, pero sen ter en conta o que había alí”, señala Díaz.



“O acordo de lexislatura entre o PSOE e a Marea Atlántica recollía a rehabilitación da Fonte dos Caños. Pero, realmente, o que pretendían non era rehabilitala, senón enchufar a fonte á auga da traida e conectala á rede de sumidoiros. E nos negamos a iso”, relata la representante vecinal.



“O que queremos é que se faga unha rehabilitación en condicións. Estamos fartos de que se destrúa o pouco patrimonio que temos nos barrios por pura deixadez. Falamos desta fonte, do castelo de Eirís, e doutros puntos que como están nos barrios, e non no centro, parece que non existen. E o patrimonio dos barrios tamén é patrimonio da cidade”, finaliza.