Piden mejoras en el tramo del Camino de Santiago a su paso por la carretera de Eirís

Aunque no cuenta con tanta tradición como otras rutas, el Camino de Santiago también pasa por A Coruña. Uno de sus tramos pasa ahora por la carretera general de Eirís, en un desvío que en principio iba a ser provisional pero que apunta a ser definitivo. “O Camiño atravesaba polo antigo camiño de Eirís de Abaixo e pasaba pola Fonte dos Caños. Despois subía por Monte Mero e baixaba pola Fábrica de armas. Pero cando empezaron a edificar na zona de Xuxán, como está prohibido construir en zonas cercanas ao Camiño de Santiago, na estrada xeral de Eirís comenzaron a aparecer carteis de que por alí pasaba un desvío provisional do Camiño de Santiago. Pero agora, o que ía a ser provisional, converteuse en definitivo porque o orixinal está impracticable”, explica Mónica Díaz, presidenta de la asociación de vecinos de Eirís, que denuncia que el actual estado de ese tramo es “lamentable”.



“Na parada do bus que está na zona do colexio Eirís, a maior parte da acera está invadida pola maleza. Ademais, tamén hai un furado moi grande uns metros despois, e xa caeu por alí algún peregrino. Levamos case un ano con ese furado e o Concello non o arregla, e mira que avisamos veces. Queremos que esa acera teño o ancho mínimo necesario, porque non se pode pasar cunha mochila”, lamenta.



“Gástase moito en publicidade do Camiño de Santiago, e despois, non se cuidan zonas coma esta. Sen ter que que facer unha gran inversión, estaría moito mellor. A imaxe que da agora é penosa”, añade Díaz.



Desde Eirís, ya trabajan en tratar de conseguir mejoras. “Nos Orzamentos Participativos pedíamos que se devolvera o Camiño ao seu sitio, pero como sabemos que eso non se vai facer, tamén pedimos que se cuide o actual”, afirma Díaz, que espera que se puedan tomar medidas lo antes posible. “É necesario que se actúe xa, porque levamos moito tempo pedindo melloras”, concluye.