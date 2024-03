La parada de taxis de la estación de tren de A Coruña vuelve a cambiar de ubicación

Los taxistas están de mudanza una vez más. Cuando se iba a cumplir un año desde el cambio de ubicación de la parada de taxis de la estación de tren, que abandonó los soportales de San Cristóbal para situarse en la avenida del Ferrocarril a causa de las obras de la intermodal, los profesionales del sector han recibido la notificación de un nuevo movimiento a partir de mañana, lunes.



El presidente de la compañía Radio Taxi, Antonio Vázquez, explica que ahora los vehículos tendrán su espacio reservado en la propia avenida del Ferrocarril, pero en la acera de enfrente, junto a la parada de bus situada a la salida de la estación. El motivo son unas obras de canalización relacionadas con el proyecto de la intermodal y que competen al Adif.



Si bien la noticia ha sido recibida en el sector con comprensión, la ubicación elegida no es la preferida de los conductores. Ya el año pasado, cuando se estudió el cambio inicial, rechazaron el lugar que ocuparán ahora. El motivo era la dificultad de los vehículos para dirigirse al centro de la ciudad desde este punto.



Todavía hay usuarios a los que les cuesta acostumbrarse a la falta de taxis en los soportales de San Cristóbal. “La parada no es muy visible, pero no hay otro sitio. Hay cierta confusión pero esto no ha hecho que se trabaje peor, ya que la gente se va acostumbrando poco a poco a cruzar la calle para coger un taxi”, comentó esta semana el presidente de Teletaxi, Antonio Villamisar. Por su parte, el presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez, señala que “todo el mundo supone que la parada está dentro de la estación”. Esto, para los usuarios que “no saben que la terminal está en obras”, hace que todavía esperen para coger un taxi en los soportales, que próximamente serán derribados por el proyecto de la intermodal.