Las papeleras del Recinto Ferial de A Coruña rebosan incivismo

Ni siquiera hecho a propósito por el peor enemigo la estampa de los últimos días en el Recinto Ferial podría ser más dolorosa para la asociación vecinal de la zona, que ha hecho de la limpieza y la recogida de basuras uno de sus caballos de batalla: los actos incívicos de algún residente a la hora de deshacerse de sus residuos y bolsas de basura han saturado las papeleras de la zona de Espacio Coruña, a pesar de que a unos pocos pasos existen contenedores suficientes para dar cabida a las mismas.



Se trata de todo un desafío a las leyes de la física, pero también a las no escritas de la convivencia: las papeleras que eligen no han sido diseñadas a tal efecto, y el tamaño de las bolsas no solamente desborda la capacidad del recipiente, sino que también provoca un olor y una creciente insalubridad que desespera a los vecinos. “Nuestro problema con la limpieza ya es gordo de por sí, porque no existe una limpieza asidua por parte del Ayuntamiento: llevamos 14 años sin maquinaria y el primer barrendero llegó en mayo”, recuerda Lucía Fernández, presidenta de Sector 7 Recinto Ferial, una de las protagonistas de la reciente recogida de firmas en pos de una mayor seguridad y limpieza. “Nos estamos preocupando y que vengan dos o tres, después de todo el trabajo que llevamos, fastidia mucho. No sabemos dónde ha quedado el civismo, porque la distancia a los contenedores es mínima”, añade la dirigente vecinal.

Día y noche la basura rebosa las papeleras



Especialmente dolorosos y molestos son los primeros días del mes, según lamenta Fernández: “Cada vez que hay una mudanza nos encontramos muebles, televisiones, sillas y sillones, casi podemos montarnos un salón propio. Estamos perdiendo la educación”. La presidenta de los vecinos del Recinto Ferial recuerda con ironía la frase bandera de la pandemia: “Decían que íbamos a salir mejores, y yo me río”.