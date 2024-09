La oposición de A Coruña veta el convenio para construir viviendas en As Xubias

El momento más crítico del pleno ordinario del mes de septiembre llegó con la moción del BNG para instar al Ayuntamiento de A Coruña a suspender el convenio urbanístico de As Xubias, en fase inicial. La oposición ya lo había anunciado, pero hoy se cumplió: la oposición, PP y BNG, votaron a favor del rechazo al acuerdo con el fondo de inversión Gingko para construir viviendas en este entorno.

El asunto fue llevado ante la corporación municipal a través de una moción de los nacionalistas enmendada y apoyada por los populares, por lo que la propuesta salió adelante pese al voto en contra del PSOE, que había presentado una enmienda en la que se eliminaba la suspensión del convenio. Los motivos, señala la oposición, es la falta de información y transparencia tanto a los grupos de la corporación como a los vecinos de As Xubias.

La moción del BNG reclamaba la tramitación del borrador de la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en la zona, anunciada por el Gobierno local en 2022 y que nunca se llegó a aprobar. Para el grupo municipal del BNG, el convenio aprobado “só persegue beneficiar os intereses privados de Ginkgo”. El actual PXOM, el de 2013, permite levantar 633 viviendas desde la playa de Oza hasta A Pasaxe, pero el cambio permitiría reducirlas a 241, reduciendo la edificabilidad del fondo de inversión.

La edila del BNG, Avia Veira, explicó que "Inés Rey falaba de vivienda asequible, pero nada disto se menciona no convenio; nin obrigas, nin porcentaxes". Aseguró, además, que el Gobierno local no es claro con el respeto a la modificación puntual del PXOM. "O que se fai é excluir os terreos desde fondo da modificación. O goberno renuncia a deseñar unha fachada marítima e renuncia a ser goberno", aseveró.

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, expuso el "silencio cómplice" del BNG sobre este asunto. Al Gobierno local lo acusó de opacidad y falta de diálogo. "Han pactado con un fondo de inversión extranjera, que no es una ONG, que viene a hacer negocio en As Xubias", dijo, mientras reclamó explicaciones. El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, defendió la tramitación del convenio "con información al público", que acepta la presentación de alegaciones y avanzó que se abrirá "un marco de diálogo para resolver dudas". Insistió en que se desterrará "cualquier tipo de duda sobre cualquier movimiento especulativo". El también concejal de Economía acusó a Lorenzo de haber aprobado la edificabilidad actual para As Xubias y adelantó que el convenio permitirá incorporar vivienda de protección, un "20% de entrada" sin coste para el Ayuntamiento.