La nueva ordenanza de movilidad incluirá las restricciones al tráfico de la Zona de Bajas Emisiones

El municipio de A Coruña carece de una ordenanza de movilidad, un documento que refunda las diversas ordenanzas que se han elaborado sobre el tema a lo largo de los años. En principio, se esperaba que estuviera lista para el año pasado, pero han surgido una serie de imprevistos que han provocado que se demore varias veces. El nuevo plazo es en el último trimestre de este año, para que dé tiempo a incorporar las restricciones a la circulación de la Zona de Bajas Emisiones.



Conviene recordar que el ZBE es una obligación para todas las ciudades europeas de más de 50.000 habitantes. En el caso de A Coruña significa que, en 2024, el centro de la ciudad desde la ronda de Outeiro será susceptible de ver restringido el tráfico para reducir las emisiones de CO2. La alcaldesa, ante la alarma suscitada, aseguró en abril, tras aprobar el proyecto, que no piensa prohibir la circulación por el centro. Se trata de “mejoras”, en la movilidad (reducir la velocidad en algunas zonas, fomentar el transporte público y ampliar los espacios peatonales). Son once millones de euros de los fondos Next Generation que invertirá en señalización, una red de cámaras y otro tipo de sensores.



Sin embargo, la clave de la ZEB es que, en el caso de la calidad del aire empeore, se restrinja el tráfico de vehículos más contaminantes. Por ejemplo, los antiguos o los que usan gasóleo. En una alocución pública, Rey aseguró que “no se va a sancionar” a ningún vehículo por el uso de combustible porque “esto no es ni Madrid ni Barcelona” pero lo cierto es que estas dos ciudades han sido las primeras en implantar estas medidas, y como el ZEB no estará listo antes que la ordenanza de movilidad, este último texto se inspira, según fuentes municipales, en los de las dos grandes urbes de España.



Aspectos a detallar

De hecho, es muy posible que la normativa de circulación del ZEB acabe convirtiéndose en un simple capítulo dentro de la ordenanza. Allí se detallará los vehículos restringidos, en qué horarios y jornadas, si la restricción es temporal o definitiva y en cómo afectará a los residentes del ZEB.



Esta zona, en un primer momento, abarcará la plaza de España, la Ciudad Vieja y O Parrote-La Marina, aunque también añadirán otras zonas “de población más vulnerable”. Es decir, escuelas, hospitales y residencias de ancianos. En una segunda fase, se llegará hasta la ronda de Outeiro y el litoral norte: el 29% de la ciudad, o 6,2 kilómetros cuadrados, donde vive el 55% de la población (137.244 habitantes).



Ambos textos verán la luz en el último trimestre: aunque sería posible que se hicieran independientemente, lo que permitiría sacar antes la ordenanza, la Concejalía de Movilidad, que dirige Francisco Díaz Gallego, prefiere hacerlo de esta manera, bajo la premisa de que no tiene sentido sacar una normativa para modificarla poco después. Como la calidad del aire de A Coruña es buena, puede que las restricciones no tengan que aplicarse. Pero estarán negro sobre blanco.