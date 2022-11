La negociación sobre la subida de las tarifas de los taxis en A Coruña se estanca

Sin cambios próximos en la actividad de los taxis en la ciudad. Las negociaciones entre las dos compañías que operan en las calles coruñesas, RadioTaxi y Teletaxi, siguen estancadas. La primera quiere subir el precio de las tarifas para paliar los efectos de la inflación, mientras la segunda considera que no es el momento.



El incremento planteado por RadioTaxi, sin embargo, sería “pequeño”, tal y como reconoce su presidente, Antonio Vázquez. “Una subida del 2,8% y que la bandera, en vez de empezar en cuatro euros, lo hiciese en 4,10”, dice. Esta no se aplicaría a las tarifas nocturnas ni a las de fin de semana, por lo que solo se haría efectiva de lunes a viernes en horario diurno. Ricardo Villamisar, de Teletaxi, defiende, por su parte, que es momento de esperar a ver cómo avanza la situación para plantearse modificar la tarifa. Con estas diferencias los representantes de ambas entidades llegaron al Ayuntamiento, donde unos plantearon la subida y los otros defendieron que no. El Gobierno local, por lo tanto, no pudo tomar parte al ser una decisión que tiene que estar consensuada por las dos compañías. Otro de los asuntos que más urge al sector de la ciudad es la parada de Alvedro.

Aeropuerto



Como ya ha relatado en numerosas ocasiones Antonio Vázquez, el hecho de que desde la pandemia no esté en vigor ningún acuerdo provoca momentos de desorden y de ilegalidad. Antes de las restricciones, los taxistas de Culleredo tenían prioridad en la parada al pertenecer a su municipio, pero se permitía a cinco profesionales de A Coruña operar en cada turno, además de tener una zona de reserva para cuando no hubiese nadie en la parada.



Desde el pasado mes de julio ambos ayuntamientos buscan una solución para que los trabajadores coruñeses puedan desarrollar su labor amparados por una normativa. “Los dos ayuntamientos están de acuerdo en regular el servicio. Lo que hemos dicho a mayores es que necesitamos una zona bien marcada y no estar detenidos en medio de la carretera. Además, AENA quiere será partícipe del acuerdo, ya que le interesa poner fin a las molestias que supone el hecho de que haya muchos usuarios esperando en la parada o que se generen momentos de desorden”, comenta el presidente de RadioTaxi.



Si bien no hay un plazo oficial para llegar al fin del asunto y que la Xunta dé el visto bueno, el representante de la compañía espera que no pase de noviembre. Mientras tanto, la tensión aumenta en la parada del aeródromo coruñés, ya que los taxistas de Culleredo tienen prioridad y los de la ciudad han sido multados en varias ocasiones.