Nancys Rubias, Soraya y La la love you, cabezas de cartel del Atlantic Pride de A Coruña

El Atlantic Pride ha dado a conocer esta mañana la programación completa del festival, que se celebrará del 2 al 9 de julio en A Coruña. Nancys Rubias, Soraya y La la love you encabezan el cartel, pero no estarán solos. Si ya se conocía la presencia de Vicco, Locomía, Melody y Fillas de Cassandra, ahora se suman Agoney, Amistades Peligrosas, Fórmula Abierta, Futurachicapop, Joe Crepúsculo, Mueveloreina, Hidrogenesse, Laskasr, las internacionales Corona, Rozalla, Daisy Dee from Technotronic, y las locales Nia Twee y Hydn.

Habrá espacio para el arte drag, con participantes de Drag Race España, como Venedita Von Dash, Samantha Ballantines, y gallegas, como Kelly Amethyst o Lucía Cabrero, entre otras. Las sesiones dj correrán a cargo de Dj Licho, Gorllitox, Dj Flashback y Dj90, entre otros. Como en la pasada edición, los conciertos comenzarán el domingo, 2 de julio, en la Fundación Luis Seoane, para dar paso a tres jornadas de fiesta en la plaza de Pontevedra. Ya el jueves, día 6, el escenario principal, ubicado en los jardines de Méndez Núñez, acogerá los espectáculos principales.

La alcaldesa, Inés Rey, destaca el orgullo que supone “mantener la calidad de un festival tan magnífico y seguir defendiendo la igualdad y la libertad”. Haciendo un guiño a Vicco, concluyó su discurso asegurando que en julio bailará la “nochentera”, con glitter incluido.

Programa completo: