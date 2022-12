La música más creativa cobra vida gracias a un taller de cultura de la UDC

La creatividad se adueña cada jueves del espacio de intervención cultural Normal de la UDC. Los alumnos del taller de ‘Creación musical y nuevas tecnologías’, coordinado por Jas Processor, se reúnen para descubrir nuevos mundos sonoros.

Tras conocer las cuestiones básicas del sonido, teniendo en cuenta tanto las posibilidades del ámbito analógico como del digital, los alumnos están aprendiendo ahora cómo utilizar el programa musical Ableton Live y conectar dispositivos externos con el que dar vida a sus propias ideas.



Este tipo de programas se utilizan mucho en el caso de la electrónica, pero todos los géneros musicales tienen cabida. Jas Processor destaca que entre el alumnado de este año, en su mayoría mujeres, algunas personas son intérpretes de instrumentos tradicionales. “O bo que ten este programa, que empezou desde a música electrónica, é que tamén facilita moito o traballo para intérpretes de instrumentos máis tradicionais”, afirma.

Además, cualquier persona puede apuntarse al taller, sin necesidad de saber tocar. “Tamén podes tirar dos propios recursos de sonido que ofrece Ableton para facer cousas dos xéneros máis tradicionais como rock, pop, ou xéneros de electrónica, de fusión”, apunta.



Antía Mujico es una de las alumnas. Conoció el curso por un correo de la propia Universidad: “Vas a tu ritmo, puedes preguntar y el profesor te explica, estoy contenta”, señala. Sobre las posibilidades que le ofrece la formación, añade: “Yo toco el piano y la flauta travesera. Me puede servir para grabarme y hacer canciones”.

También Ana Barrera descubrió el taller a través del email universitario. “Me planteé entrar en alguno de los cursos porque me gusta todo lo que tiene que ver con el arte”. Además, considera que le puede ayudar en el futuro. “Tengo carrera musical detrás, hice el conservatorio de música de percusión” y “al empezar la universidad pensé que se me iba a complicar más el seguir con la música y cuando vi esta oportunidad me apunté”, sostiene, y después destaca: “Me está gustando mucho, porque es totalmente dinámico”.



Esto es algo en lo que coincide Noa Rodríguez: “Llevaba tiempo queriendo aprender a grabar pero nunca me ponía”, declara, a lo que añade: “Toco el clarinete y también un poco el piano. La verdad creo que puede abrir campo”, concluye.

Experimentación



En esta clase hay espacio para la experimentación y se aprende de una manera práctica y divertida. Es parte de la oferta que ofrece el área de cultura de la UDC durante el primer cuatrimestre.



La actividad se ha vuelto a celebrar este año tras el éxito de los talleres del curso pasado. La inscripción se abre al principio de cada cuatrimestre tanto para personas de la comunidad universitaria como de fuera de ella.