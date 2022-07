Miguel Lorenzo, nuevo presidente del Partido Popular de A Coruña

Miguel Lorenzo Torres es, desde hoy, nuevo presidente del Partido Popular de A Coruña, tras resultar elegido en el Congreso local extraordinario, al que concurría al frente de la única candidatura. El senador, con un amplio bagaje tanto en la política municipal como en la nacional, toma las riendas del partido en la ciudad y se pone a disposición del mismo “para encabezar un proyecto común y ser candidato a la Alcaldía de A Coruña”.



Lorenzo se presentó ante los afiliados en un congreso que clausuraron Alfonso Rueda, presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, y Diego Calvo, presidente del PP provincial y vicepresidente del gobierno autonómico: “Soy una persona de cercanía, de emociones y de sentimientos, de cultivar las relaciones humanas y con un gen familiar del que me viene el don de la empatía, que tanto me ha ayudado en política a entender la posición de los demás. Pero también soy una persona de gestión a la que le gusta convertir los sueños en realidades. A través de la política podemos hacerlo y no existe nada mejor que sentir esa sensación”.



“Ejerzo en nuestra ciudad la profesión de abogado desde hace más de 36 años. La compaginé primero como docente en la Universidad de A Coruña y después con mi vocación política, que no es otra cosa que una vocación de servicio. Y durante esta larga andadura, lógicamente, he aprendido que solo se avanza en la vida cuando se trabaja en equipo. Y esa va a ser mi marca de trabajo. Equipo, equipo, equipo”, explicó.



En ese sentido, Lorenzo confeccionó un Comité Ejecutivo integrado por cualificados profesionales y con varios guiños renovadores. Baja la media de edad y se incrementa, hasta la paridad, el número de mujeres. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en la ciudad, será el vicepresidente. La Secretaría General recae en Roberto Rodríguez, concejal en el ayuntamiento, mientras Judit Fontenla asumirá la Secretaría de Organización de la formación.



El partido se estructura además a partir de cinco vicesecretarías ejecutivas que estarán a cargo de Víctor Valle, Rosalía López, Víctor Ramos, Valentina Martínez y Nazareth Cendán.



“Mi propuesta es la de un partido que ilusione, con un proyecto que mire al futuro desde el respeto a la esencia y tradiciones de A Coruña”, definió Miguel Lorenzo, que entiende que la ciudad tiene “un potencial inmenso”. “Lo sabemos porque hemos sido referentes y, por desgracia, en este momento no lo somos. Los coruñeses han perdido la ilusión, y es patente la falta de inversiones y de apuestas”, afirmó, y añadió: “Somos especialistas en gestionar cuando las cosas se ponen feas”.



Lorenzo anunció la creación inmediata de un comité asesor para el análisis estratégico de aspectos relevantes de la ciudad, pilotado por Juan de Dios Ruano, profesor de la Facultad de Sociología, y el economista Carlos Sánchez-Tembleque.